Disciplinska komisija Levice Kordiša izključila iz stranke, ta se ne bo pritožil

Kot je Miha Kordiš pričakoval, ga je disciplinska komisija Levice izključila iz stranke. Kordiš se na njihovo odločitev ne bo pritožil. Kordiš je sicer sam pred ustanovitvijo lastne stranke.

Kot smo poročali v Delu, je večina članov njegove frakcije iz stranke izstopila ali se postavila na stran vodstva, po enem od sporov v poslanski skupini, ko je Kordiš zahteval zaposlitev strokovne sodelavke, pa so se konflikti tako zaostrili, da so mu preostali člani poslanske skupine pokazali vrata, svet stranke pa je kasneje zahteval še začetek postopka pred disciplinsko komisijo »zaradi resnih kršitev statuta stranke«, saj z delovanjem »nenehno postavlja lasten interes pred interes stranke, akcij in delovanja z njo ne usklajuje in s tem ves čas prihaja v konflikt z osnovnimi načeli in pravili Levice«.

Takrat je povedal, da kaj dosti od stranke tako ni ostalo. »Vodstvo se je že odkrižalo aktivistov, aktivnih članov in najboljših strokovnih sodelavcev, ker so se pripravljeni boriti za program, zaradi katerega so nam ljudje zaupali na volitvah. Žal prav prelamljanje solidarnih predvolilnih obljub in izvajanje neoliberalnih politik z nakupi orožja, rastočo revščino in neenakostjo tlakujeta pot vrnitvi skrajne desnice na oblast«. Dejal je, da očitno potrebujemo dejansko levo stranko, ki se bo borila za ljudi, saj v političnem prostoru ni niti ene več.