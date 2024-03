Dobra novica iz Berlina: napovedi za letos boljše

V nadaljevanju preberite:

Razpoloženje med nemškimi izvozniki se je marca precej izboljšalo, tudi v avtomobilski industriji, je včeraj objavil münchenski inštitut Ifo. To je dobra novica tudi za slovensko gospodarstvo, saj številna naša podjetja sodelujejo v »nemških« dobaviteljskih verigah. Lani pa je upočasnitev rasti v Nemčiji močno prizadela tudi uvozno-izvozno dinamiko med državama.

Leta 2023 je menjava blaga med Slovenijo in Nemčijo dosegla 14,4 milijarde evrov, kar je bilo tri odstotke manj kot leta 2022. Negativna dinamika se je nadaljevala tudi januarja. Lani se je vrednostno najbolj zmanjšal izvoz električnih strojev in opreme ter aluminija in aluminijastih izdelkov, ki so tudi vključeni v avtomobilsko verigo. Povečal pa se je izvoz vozil in njihovih delov.

Spremembe se dogajajo tudi zato, ker so nekateri nemški kupci zmanjšali naročila sestavnih delov za tiste segmente končnih izdelkov, v katerih se jim je prodaja znižala. »Nemška avtomobilska industrija je postala mednarodno manj konkurenčna in se vse bolj osredotoča na premijski segment. V množičnem segmentu pa izgublja tržni delež, predvsem na azijskih trgih,« je komentiral Bojan Ivanc, glavni ekonomist na Gospodarski zbornici Slovenije.