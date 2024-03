Tanja Fajon ostala brez strankarskega srečanja s Scholzem

V nadaljevanju preberite:

Kot nam je uspelo izvedeti, so si v stranki SD, sploh pa v krogu njene predsednice in zunanje ministrice Tanje Fajon močno prizadevali za strankarsko srečanje s socialnim demokratom Olafom Scholzem, ki jutri prihaja v Slovenijo. V javnem mnenju potolčena SD si pred evropskimi volitvami prizadeva tudi za ugledno zunanjo podporo, to pa išče tudi predsednica stranke, ki še vedno ni pokopala svojih evropskih ambicij.

Na kongresu Stranke evropskih socialistov (PES) konec lanskega leta v Malagi se je ime Tanje Fajon, trikratne evropske poslanke, ki je še vedno dobro zapisana v svoji evropski politični družini, omenjalo v povezavi s tem, da postane njihova vodilna kandidatka. Po informacijah iz njenega kroga so jo k temu nagovarjali tudi nemški socialni demokrati, kamor seveda spada tudi Scholz.

V SD so si zelo prizadevali, da bi se Scholz sestal z njimi po srečanju s slovenskim predsednikom vlade, sicer liberalcem Golobom. A strankarskega srečanja po zadnjih informacijah ne bo. Nemški kancler je v Sloveniji prvič po trinajstih letih, ko je Slovenijo nazadnje obiskala Angela Merkel, gostil pa jo je takratni premier Borut Pahor. Zanimivo, takrat je Angela Merkel našla čas, da se je po strankarski liniji sestala z vodjo opozicije Janezom Janšo.