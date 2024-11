Rusija znova napadla ukrajinsko energetsko omrežje

Rusija izvaja obsežen napad na energetsko omrežje, je danes sporočil pristojni ukrajinski minister German Galuščenko. Operater omrežja je zaradi razmer preventivno prekinil dobavo elektrike v regijah Kijev, Doneck in Dnipropetrovsk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Galuščenko je zjutraj prek telegrama obvestil, da ruska vojska cilja energetske objekte v več delih države.

Ukrajinski energetski operater DTEK je nato sporočil, da preventivno prekinja dobavo elektrike v treh regijah, vključno s Kijevom.

Po navedbah zunanjega ministra Andrija Sibihe, gre za »enega največjih« napadov z droni in raketami. Po podatkih Reutersa so ruske sile izstrelile približno 120 raket in 90 brezpilotnih letal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da jih je ukrajinska zračna obramba sestrelila približno 140.

Rusija je v preteklosti redno napadala ukrajinsko energetsko omrežje, kar predstavlja posebno nevarnost za civilno prebivalstvo pred prihajajočo zimo.

»Sovražnikov cilj je bila naša energetska infrastruktura po vsej Ukrajini. Na žalost je prišlo do poškodb na objektih zaradi udarcev in padajočih ostankov,« je v izjavi na družbenih omrežjih sporočil Zelenski.