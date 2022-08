Dodatke naj bi upravičenci dobili tudi za nazaj

V nadaljevanju preberite:

Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki neposredno delajo z okuženimi oziroma v sivih in rdečih conah domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih, so bili do pred kratkim edini, ki so še prejemali dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za covidom-19, ki jih je določila še Janševa vlada v paketih za blažitev posledic epidemije. Pravna podlaga za njihovo izplačevanje je prenehala veljati 30. junija, na pristojnih ministrstvih pa napovedujejo, da bodo z interventno zakonodajo zagotovili, da bodo upravičenci dobili dodatke od 1. julija dalje.