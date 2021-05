Nova pravila pri e-nakupovanju: bomo še naročevali iz Kitajske?

" Z dodatno avtomatizacijo procesov smo znižali stroške carinskih postopkov, prenovili pa smo tudi cenik storitev carinskega posredovanja." FOTO: Pošta Slovenije



Če ste med tistimi, ki radi kupujete iz tretjih držav, kot je na primer Kitajska, se bodo morda vaše nakupovalne navade od 1. julija nekoliko spremenile. V veljavo prihaja nova direktiva, po kateri ne bo več veljala oprostitev DDV-ja za uvoz blaga, vrednega do 22 EUR.Kakšni bodo po novem stroški in postopki in kako bodo te novosti vplivale na povprečnega slovenskega kupca, pojasnjujeKer trenutno velja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) za uvoz blaga iz držav nečlanic EU v vrednosti do 22 evrov, naj bi Evropska unija na leto izgubila 7 milijard evrov javnih prihodkov, pojasnjuje Boštjan Pernek. »Hkrati pa podobna oprostitev ne velja za blago, kupljeno znotraj EU, kar še dodatno poslabša položaj evropskih spletnih trgovcev.«Sprememba je bila torej pričakovana in neizogibna. Za blago, ki bo v Slovenijo prispelo iz tretjih držav od 1. julija 2021, bodo torej začela veljati nova pravila, ki bodo zagotovila, da se bo DDV plačal tam, kjer bodo blago in storitve koriščene, pri čemer se bo zahtevala izvedba uvoznih carinskih formalnosti za vse v EU uvoženo blago.»Od 1. julija 2021 EU uvaja tudi nov sistem obračuna DDV, imenovan »vse na enem mestu za uvoznika« (angl. Importer One Stop Shop - IOSS), ki bo omogočal, da se plačilo DDV izvede že v sklopu spletnega plačila blaga na spletni strani trgovca iz držav zunaj EU, » kar pomeni, da bodo kupci že ob nakupu vedeli, kakšen je celoten strošek izbranega izdelka. IOSS se lahko uporabi samo, če blago v pošiljki ne presega 150 evrov in če ne gre za trošarinske izdelke.»S tem se bo ponovno vzpostavila poštena konkurenca med evropskimi in neevropskimi spletnimi trgovci,« hkrati pa bo novost tudi izziv za Pošto Slovenije, ki se je na spremembe dobro pripravila, tudi z učinkovitimi in hitrimi postopki.Čeprav boste davek in poštnino poravnali že pri prodajalcu, pa boste morali v Sloveniji poravnati še stroške za carinske postopke . Koliko bo to stalo?»Glede cene storitev carinskega poslovanja Pošte Slovenije je treba poudariti, da smo vložili vse napore, da uporabnikom zagotovimo kar se da ugodne pogoje za izvedbo carinskih postopkov. Z dodatno avtomatizacijo procesov smo znižali stroške carinskih postopkov, prenovili pa smo tudi cenik storitev carinskega posredovanja,« pojasnjuje Pernek.Če bo uporabnik izbral možnost neposrednega carinskega zastopanja, bo cena izvedbe uvoznega carinskega postopka za pošiljko do 22 evrov enaka ceni izvedbe postopka za pošiljke do 150 evrov. Neposredno carinsko zastopanje pomeni, da uporabnik prek spletnega obrazca in sistema Pošte Slovenije za vlaganje enotnih carinskih deklaracij sam dopolni potrebne podatke o blagu, Pošta Slovenije pa prek svojega informacijskega sistema vloži uvozno deklaracijo. Uporabnik dajatve in stroške postopka poravna prek spletnega plačila. Cena takega postopka bo 2,50 evra z DDV.Z uvedbo neposrednega carinskega zastopanja, ki so ga pri Pošti Slovenije uvedli pred kratkim, bodo stroški nižji kot prej. "Če ponazorim s primerom, trenutno cena izvedbe uvoznega postopka za pošiljke od 22 do 30 evrov znaša 7 evrov z DDV, za postopek za pošiljko do 150 evrov pa 13 evrov. V obeh primerih gre za ceno, ki jo Pošta Slovenije zaračuna uporabniku v postopku posrednega carinskega zastopanja in sama nastopa kot deklarant ter sama izpolni carinsko deklaracijo v sodelovanju z uporabnikom. Tudi ko gre za posredno carinsko zastopanje, se bodo stroški za uporabnika znižali, pri čemer bodo nove cene nižje do 35 odstotkov," kar pomeni, še doda Pernek, da če se bo uporabnik odločil za neposredno carinsko zastopanje in spletno plačilo, ki je zanj najugodnejša rešitev, bodo torej stroški carinskega postopka znašali 2,50 evra za vse pošiljke do 150 evrov, temu pa morate dodati še DDV, ki se obračuna na vrednost blaga."Torej bodo v primeru pošiljke vrednosti 15 evrov in 22-odstotnega DDV skupni stroški za uporabnika znašali 5,80 evra. Če bi uporabnik prejel pošiljko vrednosti 150 evrov in bi izkoristil možnost neposrednega carinskega zastopanja, bi skupni stroški z upoštevanjem 22-odstotnega DDV namesto dosedanjih 46 evrov znašali le 35,50 evra."Pošta Slovenije bo kupce obvestila bodisi po elektronski ali navadni pošti, kjer bo navedena koda za dostop do Portala Uvoz Tukaj boste lahko izpolnili manjkajoče podatke in tako sprožili postopek neposrednega carinskega zastopanja.Izbrali boste lahko tudi možnost posrednega carinskega zastopanja, pošiljko boste lahko tudi zavrnili ali pa izbrali drugega izvajalca za izvedbo carinskih postopkov.Vse te navedene možnosti boste lahko opravili tudi prek telefonskega klica ali elektronskega sporočila.»Poleg izvedbe carinskih postopkov prek posodobljenega Portala Uvoz bomo uporabnikom omogočili izvedbo spletnega plačila obračunanega DDV in carinskih dajatev, s čimer bomo dodatno pospešili postopek vročitve pošiljke,« še pojasnjuje Pernek, ki ob tem oddaja, da bodo kupci lahko znesek poravnali tudi ob vročitvi pošiljke.Naročnik oglasnega sporočila je Pošta Slovenije