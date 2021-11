Društvo novinarjev obsoja poskuse kriminalizacije novinarjev

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so danes ostro obsodili nove pritiske na novinarje portala necenzurirano.si s strani davčnega svetovalca Roka Snežiča. Po več tožbah treh novinarjev zaradi razkritja spornega posojila denarja stranke SDS državljanki BiH, jih je Snežič sedaj prijavil Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Finančni upravi (Furs).

V sporočilu za javnost so v DNS zapisali, da se s tem pritiski na portal necenzurirano.si še dodatno stopnjujejo. »Pri tem jim očita, da naj bi poslovali nelegalno, se financirali z denarjem sumljivega izvora, prejemali plačila v gotovini in druge domnevne nepravilnosti, pri čemer gre po navedbah novinarjev za lažnive obtožbe in popolne konstrukte, ki nimajo podlage v dejstvih,« so zapisali.

Ob tem opozarjajo, da prizadetim v novinarskih prispevkih ne odrekajo legitimne pravice do branjena dobrega imena, a menijo, »da gre v tem primeru za novo, še hujšo obliko pritiska«. Po njihovem mnenju ima Snežič zveze tako na policiji kot na Fursu, zato gre v tem primeru »za potencialno zlorabo represivnih institucij za namene utišanja novinarjev«.

»Takšni manevri so pogosti v evropskih državah z avtoritarno oblastjo, v katerih se skuša kritične novinarje utišati s kriminaliziranjem njihovega dela in osebnosti. Cilj takšnega pritiska je zatreti vse kritične medije in druge glasove v družbi. Ker takšno kontinuirano stopnjevanje pritiskov na novinarje ogroža medijsko svobodo, bo društvo o dogajanju obvestilo tudi mednarodne partnerje in pristojne institucije,« so še zapisali.

Snežič je lani proti trem novinarjem vložil skupno 39 tožb zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Ta dejanja naj bi po njegovem mnenju storili v seriji člankov, povezanih s posojilom stranke SDS državljanki Bosne in Hercegovine Dijani Đuđić leta 2017.

V DNS še navajajo, da je namen serijskih tožb utišanje, nadlegovanje in ustrahovanje kritikov, s čimer jih tožniki prisilijo v »izrabo finančnih, časovnih in drugih virov«. Prav tako pa da s temi dejanji skušajo prisiliti novinarje, da o določenih tematikah ne poročajo.