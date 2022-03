Društvo novinarjev Slovenije podeljuje stanovske nagrade čuvaj

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) podeljuje nagrade čuvaj/watchdog novinarjem, novinarskim ekipam in fotoreporterjem za leti 2020 in 2021, s čimer se bo tudi sklenil tradicionalni novinarski festival Naprej/Forward.

Čuvaji so stanovske nagrade, ki jih vsako leto podeljuje novinarska skupnost. Običajno je podelitev novinarskih nagrad kronala novinarski festival Naprej/Forward, ki pa so ga zaradi epidemioloških razmer v preteklih dveh letih prestavili na letošnjo pomlad.

Razglasitev novinarskih in fotoreporterskih nagrad čuvaj lahko spremljate v videu:

Nagrada za življenjsko delo za leto 2020 Delovi novinarki Jožici Grgič

Tako nagrade za obe leti podeljujejo danes. Za leto 2020 je nagrajenka za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva novinarka Dela Jožica Grgič, dobitniki nagrad za izstopajoče novinarske dosežke pa so Špela Kuralt (Delo), Zarja Muršič (Radio Študent), Janko Petrovec (Televizija Slovenija) in Boštjan Videmšek. Za izjemne dosežke v novinarski fotografiji je DNS pred dvema letoma nagradilo Gašperja Lešnika za posamično fotografijo in Voranca Vogla (Delo) za reportažo.

Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, sta pripadli Katarini Bulatović (Oštro) in Tadeju Grešovniku (POP TV). Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek so si prislužili sodelavci Vala 202 (Radio Slovenija), pohvalo s področja novinarske fotografije pa Robert Balen (Večer), Voranc Vogel (Delo) in Matjaž Rušt za reportažo.

V letu 2021 nagrada za življenjsko delo Gloriji Lorenci

V letu 2021 je nagrado za življenjski prispevek k razvoju novinarstva porota namenila novinarki Večera Gloriji Lorenci. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek je prejelo uredništvo Slovenske tiskovne agencije (STA) ter novinarka Televizije Slovenija Ksenija Horvat, novinar Dela Peter Žerjavič in novinarka Večera Ana Lah. Porota se je odločila podeliti tudi pohvalo Domnu Saviču, ki sistematično spremlja in preiskuje oglaševalske prakse državnih institucij in podjetij v državni lasti.

Na področju novinarske fotografije čuvaja za najboljšo posamično fotografijo za leto 2021 prejme Nik Erik Neubauer, najboljšo reportažo pa je ustvaril fotoreporter STA Tamino Petelinšek. Debitantka leta je lani postala novinarka Vala 202 Uršula Zaletelj. Za drugega debitanta leta porota lani prvič ni izbrala posameznika, ampak celotno redakcijo, in sicer Univerzitetno redakcijo Radia Študent, ki jo je prepričala z angažiranostjo in raznolikostjo. Njene članice in člani so Jernej Meden, Živa Šketa, Lori Šramel Čebular, Hana Radilovič in Alja Pehar.

S podelitvijo nagrad se bo sklenil tradicionalni festival Naprej/Forward, v okviru katerega so udeleženci lahko prisluhnili pogovorom o različnih aktualnih temah, od zaščite žvižgačev, novinarskih izzivov podnebne krize do javnih servisov v primežu politike.