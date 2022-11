Drva iz Bosne in Hercegovine le prišla na slovenski trg

V nadaljevanju preberite:

»Lahko potrdim, da nam je s prizadevanjem gospodarskega in zunanjega ministrstva, diplomacije obeh držav ter gospodarsko zbornico Bosne in Hercegovine res uspelo rešiti težavo,« je za Delo povedala predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Slovenije je do zdaj iz BiH, ki je pred meseci uvedla embargo na izvoz lesnih kuriv, uvozila več kot polovico lesa za ogrevanje.

Nekatera podjetja iz Slovenije so dobaviteljem v BiH plačala tudi po več sto tisoč evrov. Skupaj je bilo sklenjenih za pet milijonov evrov poslov za dobavo kuriva do konca septembra oziroma za približno deset milijonov evrov za dobavo do konca leta.