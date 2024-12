Država Janši zaradi zadeve Patria pripravljena izplačati 43.000 evrov

Ministrstvo za finance je za portal N1 potrdilo, da je država predsedniku SDS Janezu Janši zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria pripravljena izplačati dobrih 43.000 evrov, kar vključuje tako glavnico kot zakonske zamudne obresti. Janša sicer zaradi neutemeljenega odvzema prostosti od države zahteva odškodnino v višini 900.000 evrov.

Finančno ministrstvo je na podlagi poziva državnega odvetništva 8. novembra odobrilo izplačilo nespornega dela odškodnine v višini 26.400 evrov za Janeza Janšo v povezavi z zadevo Patria. Kasneje, 20. novembra, je dalo soglasje tudi za obrestni del odškodnine v višini 16.956,62 evra, poroča N1.

Janez Janša sicer zahteva skupno 900.000 evrov odškodnine. Od tega 100.000 evrov terja za neutemeljeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni, medtem ko 800.000 evrov pripisuje posegu v svojo čast in dobro ime. Poleg tega zahteva tudi povračilo odvetniških stroškov.

Janša je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, vendar je ustavno sodišče sodbo kasneje razveljavilo, zaradi česar je primer zastaral. FOTO: Mojca Marot

Janša je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, vendar je ustavno sodišče sodbo kasneje razveljavilo, zaradi česar je primer zastaral. Po zakonu so osebe, ki so bile na koncu postopka oproščene, upravičene do odškodnine za čas, ki so ga preživele v priporu ali zaporu. Janša je v odprtem oddelku zapora preživel 176 dni in se v tem času celo vozil na delo v Državni zbor.

Prvak SDS je sprva zahteval odškodnino tudi od tožilke in sodnikov, ki jih je obtožil nezakonitega ravnanja v procesu Patria. Vendar je Višje sodišče v Mariboru potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Kranju, ki je Janši naložilo plačilo stroškov pravdnega postopka tožilki in sodnikom v višini 30.260 evrov. Ta sredstva je Janša deloma pridobil tudi z organizacijo dražbe.