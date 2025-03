Država se odpoveduje razvoju in prihodnosti

»Večina ljudi niti ne ve, da imamo v telefonu okoli 40 različnih materialov, vključno z redkimi zemljami in kritičnimi surovinami,« začne najin pogovor prof. dr. Marko Komac, priznani geolog in strokovnjak za mineralne surovine, ki deluje kot podpredsednik Mednarodne zveze za geološke znanosti (IUGS) in član upravnega odbora Mednarodnega observatorija za mineralne surovine (INTRAW). Poleg tega je tudi univerzitetni profesor na Univerzi v Novi Gorici in svetovalec na področju raziskav ter upravljanja geoloških virov. Kot nekdanji predsednik EuroGeoSurveys združenja evropskih geoloških zavodov (EGS) in Evropske federacije geologov (EFG) je aktivno vključen v oblikovanje strategij za trajnostno upravljanje surovin in zmanjšanje evropske odvisnosti od uvoza kritičnih mineralov.

V intervjuju s Komacem se posvetiva vprašanju, kako pomembne so te surovine za naš vsakdan, kakšne izzive prinaša njihovo pridobivanje ter zakaj je Evropa, kljub očitni potrebi po teh mineralih, še vedno močno odvisna od tujih držav. Komac se dotakne tudi samooklicanih »okoljevarstvenikov«, ki po njegovem mnenju pomembno vplivajo na javno dojemanje rudarjenja v Evropi. Nenazadnje je govora tudi o tem, ali se pod slovenskim površjem morda skriva neraziskano geološko bogastvo.