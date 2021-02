Kandidat za zdravstvenega ministra Janez Poklukar skozi prvo sito

Z desetimi glasovi za in štirimi proti so poslanci odbora za zdravstvo potrdili Janeza Poklukarja , dosedanjega generalnega direktorja UKC Ljubljana, za novega ministra za zdravje. V državnem zboru bodo o njem razpravljali in glasovali predvidoma v torek, a ni pričakovati drugačnega izida kot v odboru za zdravje.Proti Poklukarju so glasovali poslanci Levice, ki so tudi javnosti poslali zapis, v katerem ga imenujejo kriznega menedžerja, ki naj bi izvedel sklepno dejanje privatizacije slovenskega zdravstva, čemur v Levici nasprotujejo. Drugi poslanci odbora za zdravje so Poklukarju v osem ur trajajoči seji najprej dobro prisluhnili, potem pa mu dali tudi številne lastne napotke za vodenje zdravstvenega sistema.Poklukar se je sicer v svoji predstavitvi zavzel za ohranitev javnega zdravstva, tudi ves čas razprave je govoril za ohranitev javnega zdravstva. Res pa je, da odpira vladapot privatnemu zdravstvu do javnih sredstev za nujno skrajševanja čakalnih dob po epidemiji.Janez Poklukar bo tako že peti minister za zdravje v zadnjih treh letih in dvajseti minister za zdravje nasploh. Na političnem parketu se bo preizkusil prvič.