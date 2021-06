Državnotožilski svet vložil pobudo za tožbo proti vladi

Matej Oštir in Tanja Frank Eler. FOTO: Matej Družnik

Državnotožilski svet je uresničil napoved iz začetka meseca in na državno odvetništvo vložil pobudo za tožbo proti vladi. V njej predlagajo, da državni odvetniki vložijo tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, danes na spletni strani poroča Dnevnik Kot je Državnotožilski svet napovedal že 1. junija, pobuda zadeva vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na upravno sodišče.Oboje se nanaša na odločitev vlade s konca maja, da se ne bo seznanila s sklepom o imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, ki ju je predlagal Državnotožilski svet, češ da ta ni oblikoval dovolj velike liste kandidatov. Namesto tega je ministrstvu za pravosodje naložila, naj nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za omenjena položaja.Postopek imenovanja obeh kandidatov je pred tem stal več mesecev. Po nekaterih neuradnih navedbah naj bi bila kandidatainmoteča za predsednika vladein stranko SDS.Kot danes piše Dnevnik, pri Državnotožilskem svetu vsebine pobude do odločitve državnega odvetništva ne bodo komentirali.Je pa predsednica svetaže v začetku meseca ob napovedi predloga tožbe zatrdila, da je bil postopek oblikovanja predloga izveden v skladu s predpisi, izbira kandidatov pa je temeljila na presoji njihove strokovnosti.Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je 1. junija začelo z delom, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem z EPPO že dosegla dogovor, Slovenijo pa je evropski komisar za pravosodjenedavno znova pozval, naj čim prej imenuje delegirana tožilca.Reynders je tudi izrazil upanje, da bo o tem mogoče kmalu govoriti z novim slovenskim ministrom za pravosodje. Dosedanja ministricaje namreč po sklepu vlade o delegiranih tožilcih odstopila. Kandidat za njenega naslednika je Marjan Dikaučič, ki je v četrtek dobil zeleno luč matičnega odbora za pravosodje. DZ bo predlog za njegovo izvolitev obravnaval v torek naslednji teden.