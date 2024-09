Dušan Merc odstopil s položaja predsednika Društva slovenskih pisateljev

Dušan Merc je odstopil s položaja predsednika Društva slovenskih pisateljev (DSP), ki ga je vodil od maja 2019, je poročal portal MMC. Odstopno izjavo je poslal na upravni odbor društva, ki pa je še ni obravnavalo. Razlogi za njegovo odločitev še niso znani.

Pisatelj in dolgoletni ravnatelj ljubljanske OŠ Prule je ob odstopu s položaja Radio Slovenija povedal: »Mandat si bom zapomnil kot član društva in kot tisti, ki je pet let bil predsednik in prispeval k novim oblikam delovanja društva.« Kot je dodal, društvo zapušča kot urejeno in finančno dobro stoječe.

Na čelu društva je Merc sicer nasledil Aksinjo Kermauner in Iva Svetino, ki sta prav tako odstopila pred zaključkom mandata. Pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Svetina se je tako odločil leta 2018 iz več razlogov, med drugim tudi osebnih, kot je takrat pojasnil.

Septembra istega leta ga je nasledila mladinska pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner, ki je po pol leta prav tako odstopila. Kot razlog je navedla nestrinjanje z odnosom, ki ga država izkazuje do DSP. »Država je v resnici tako ugledno organizacijo, kot je DSP, spravila povsem na kolena,« je dejala takrat in dodala, da društvo zaposlenim ni moglo zagotoviti niti osnovnih plač, prav tako ni imelo na voljo dovolj sredstev za vzdrževanje društva.