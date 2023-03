Zdravnika sočasno delala na Hrvaškem in v UKC Ljubljana

Hrvaški Večernji list poroča, da sta bila dva zdravnika iz reške pediatrije evidentirana, da delata v matični bolnišnici, in to v istem času, ko je bilo njuno delo zabeleženo v ljubljanski bolnišnici. V inšpekcijskem pregledu so to potrdili. »Nedvomno to izhaja iz uradnih evidenc obeh bolnišnic, je 9. februarja ugotovila inšpekcija državnega inšpektorata in to prijavila Državnemu tožilstvu na Rijeki,« poroča hrvaški medij.

Inšpekcija se je odzvala na prijavo, ki jo je vložil eden od zdravnikov iz riješkega kliničnega centra (KBC). Novinarji Večernjega lista so hoteli stopiti v stik z zdravnikoma, ujetima v kršitvi. Eden ni hotel komentirati primera in jih je napotil na vodstvo KBC, drugega pa niso dobili po telefonu. »Iz pisarne direktorja KBC Rijeka so potrdili, da obtožbe držijo,« so zapisali v članku.

Tudi pri nas so znani podobni primeri. Najbolj je odmevala afera z ortopedi, ki so s pomočjo vratarja lažno evidentirali svojo prisotnost na ortopedski kliniki, a so ta čas delali drugje. Že pred časom smo preverjali enega od pediatrov, ki je delal v zasebni ustanovi v času, ko mu je delovna ura tekla v ljubljanskem UKC.

Ali so idejo za tako početje Hrvati dobili pri nas ali mi pri njih, ni znano. Podatke, kateri hrvaški pediatri delajo v ljubljanskem UKC, še čakamo.