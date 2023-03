Odstopila strokovna direktorica UKC

Strokovna direktorica ljubljanskega kliničnega centra Jadranka Buturović Ponikvar je danes podala odstopno izjavo. Na položaju je bila od leta 2017. Zakaj se je odločila za odstop, ni znano, uradne informacije čakamo.

V zadnjih dneh v UKC Ljubljana so razmere izjemno napete. Luč sveta je ugledalo revizijsko poročilo, ki meče senco dvoma na nekaj zaposlenih, povezanih z dobavitelji, zdravniki, tisti, ki so hodili po robu, pa trepetajo, kdaj se bodo znašli na tapeti in bodo na istem, kot je zdaj Roman Bošnjak. Slednjemu so menda prestregli kar veliko količino podatkov, zasebno elektronsko sporočilo, ki je zajadralo v javnost, pa poznamo, a se glede tega vdora menda niti po uradni dolžnosti ni še nihče zganil.

Vse to se posredno dotika tudi Buturović Ponikvarjeve, ki je bila po mnenju mnogih premalo proaktivna pri urejanju zadev v UKC, ščitila naj bi določene ljudi, stvari pa so ostajale toliko nedorečene, da so se dopuščala ogromna tveganja za početje, ki meče slabo luč na celoten UKC. Na položaju je bila sicer pet let, bivši direktor Jože Golobič jo je izjemno cenil.

A poglejmo dogajanje v zadnjih dneh. Za vodenje Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo je bila na predlog strokovnega direktorja nevrološke klinike in strokovne direktorice UKCL imenovana doc. dr. Janja Pretnar Oblak. Slednja je bila imenovana kljub dejstvu, da je bil zaradi njenih dejanj UKC spoznan za odgovornega izvajanja mobinga nad zdravnico prim. prof. dr. Bojano Žvan (pravnomočna sodba), na delovnem in socialnem sodišču pa teče še en postopek. Poleg tega je Pretnar Oblakova že zasedala to mesto v preteklosti, pa je ponudila odstop.

V UKC Ljubljana (kadrovsko) vre. FOTO: Blaž Samec/Delo

Iz UKC so nam včeraj odgovorili, da sta bila tako Buturovićeva kot strokovni direktor nevrološke klinike Simon Podnar seznanjena z vsemi dejstvi oziroma okoliščinami in sta se z imenovanjem Pretnar Oblakove strinjala. Zaradi te poteze pa je bila po naših informacijah že podana prijava na KPK, obveščeno je tudi ministrstvo za zdravje, sledila bo tudi tožba neimenovanega kandidata.

Za vodenje omenjenega oddelka sta se prijavila še dr. Marjan Zaletel in Žvanova, ki jo je s tega mesta leta 2014 odnesla afera Radan. Žvanova je takrat dobila tožbo proti UKC, sodišče je ugotovilo, da je bila nezakonito razrešena. Tedaj je dejala, da ji ne gre za odškodnino, pač pa za dokazovanje resnice o spletkah znotraj UKC.

Spomnimo, da je bila prav Žvanova leta 2017 tudi protikandidatka Buturović Ponikvarjeve pri zasedbi položaja strokovne direktorice. Kakorkoli, generalnemu direktorju Marku Jugu ni lahko, pa komaj dobro je prevzel polni mandat.