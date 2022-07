Predsednica: »Pravila spreminjajo!«

V nadaljevanju preberite:

Poslanec Janez Janša, predsednik največje opozicijske stranke SDS, je redko navzoč v parlamentarni dvorani. Medtem ko nekateri njegovi kolegi sodelujejo prav pri vseh glasovanjih, so prvaki v gostobesednosti in vlaganju poslanskih vprašanj in pobud, je Janša pri delu svojih parlamentarnih obveznosti dosegel najslabši »rezultat« – na glasovalno tipko je namreč pritisnil le v dobri petini primerov, udeležil se je 21 odstotkov glasovanj. Najmanj med vsemi poslanci. Najpogosteje pa je manjkala poslanska skupina NSi.