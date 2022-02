DVK za ljudi v izolaciji predlaga poseben čas obiska volišč

Služba Državne volilne komisije (DVK) je pripravila predlog, po katerem bi bila na aprilskih državnozborskih volitvah volišča za ljudi, ki jim bo zaradi okužbe z novim koronavirusom odrejena izolacija, odprta v času dodatnih dveh ur po zaprtju volišč, so za STA pojasnili na DVK. DVK bo o predlogu odločala v četrtek.

Glede na razmah epidemije covida-19 DVK razmišlja o možnosti glasovanja za ljudi, ki jim bo na dan volitev oziroma v petih dneh prej, ko ni več mogoče zaprositi za glasovanje po pošti, odrejena izolacija. Predlog gre v smeri dodatnega odprtja volišč za te volivce.

Po predlogu DVK bi torej volišča delovala do 19. ure kot doslej, po tem času pa bi se glasovanja udeležili volivci, ki jim je odrejena izolacija. Ti bi lahko glasovali od 19.15 do 21.15. Vmesni čas bi bil namenjen pripravi volilne komisije na posameznem volišču oziroma ustrezni zaščiti.

Podaljševanje časa odprtja volišč bi namreč pomenilo tudi kasnejši začetek štetja glasov in posledično kasnejšo razglasitev rezultatov. Za takšen predlog pa ni potrebe po spremembi zakonodaje, so še zapisali na DVK. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za volivce, ki jim bo na dan glasovanja odrejena karantena, po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ni treba organizirati glasovanja v dodatnem času, pri čemer poudarjajo, da je glasovanje mogoče ob doslednem spoštovanju zaščitnih ukrepov. Ljudem, ki se zaradi covida-19 ne bi mogli udeležiti volišč, bi omogočili glasovanje na domu.

Pri presoji, ali se za volivce, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, določi dodaten čas za glasovanje in tudi izjema od izolacije, da bodo lahko prišli na volišče, je treba tehtati na eni strani med načelom sorazmernosti pri posegu v posameznikovo pravico do uresničevanja volilne pravice ter na drugi strani pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami, so zapisali na DVK.

V primeru lepega vremena DVK predlaga tudi glasovanje zunaj oziroma pod šotori. Neuradno je na mizi tudi predlog, da se volitve izvedejo po zgledu Portugalske, kjer so znotraj običajnega časa odprtja volišč priporočili čas glasovanja za ljudi v karanteni ali izolaciji.

Podaljševanje časa odprtja volišč bi namreč pomenilo tudi kasnejši začetek štetja glasov in posledično kasnejšo razglasitev rezultatov. Za takšen predlog pa ni potrebe po spremembi zakonodaje, so še zapisali na DVK.

O predlogih bodo odločali na seji DVK, ki bo v četrtek na Brdu pri Kranju. Vabljeni so tudi predstavniki NIJZ, ministrstva za zdravje in strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19.