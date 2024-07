Dvom o poreklu: Pod oznako Izbrana kakovost Slovenija prodajali tuja jabolka?

Potem ko je uprava za varno hrano konec junija opozorila na prisotnost pesticida fenpiroksimat v vzorcu jabolk, ki so bila v trgovinah na prodaj pod oznako Izbrana kakovost Slovenija, se zdaj poraja dvom o njihovem poreklu. Ta pesticid se v Sloveniji ne sme uporabljati na jablanah, po poročanju Dnevnika pa bi bila lahko dotična jabolka s Poljske.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 28. junija objavila, da so v jabolkih Sadjarstva Slom odkrili prisotnost pesticida fenpiroksimat. Gre za pesticid, ki ni registriran v Sloveniji, se ga pa sme uporabljati v EU.

Prisotnost pesticida je bila sicer v skladu z EU-zakonodajo, kot so sporočili iz uprave, pa lahko potrošniki jabolka zaužijejo brez tveganja za svoje zdravje. Zaradi kršitve nacionalne zakonodaje so lahko potrošniki jabolka, ki so bila na prodaj v trgovinah Engrotuš in Spar, vrnili na mesto nakupa.

Potrošniki jabolk niso vračali

Kot so v upravi pojasnili za časnik Dnevnik, so iz prodaje umaknili nekaj manj kot 117 kilogramov jabolk, od tega 80 kilogramov Spar, ki jih je uničil, in slabih 37 kilogramov Engrotuš, ki jih je vrnil dobavitelju. Potrošniki jabolk niso vračali.

Na ta primer so sicer že v začetku meseca opozorili v NSi, kjer so bili kritični do obveščanja uprave za varno hrano.

Jabolka so bila prodajana pod oznako Izbrana kakovost Slovenija. Ta naj bi zagotavljala, da so proizvodi pridelani in predelani v Sloveniji. Poleg tega so proizvodi označeni s tem znakom višje kakovosti, saj morajo izpolnjevati stroge standarde, ki presegajo osnovne zahteve.

Dodatno so izdelki, prodajani pod to oznako, podvrženi tudi strogemu nadzoru neodvisnih certifikacijskih organov, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa izvaja uradni nadzor, je navedeno na spletni strani Naša super hrana.

Uporabljali nedovoljeni pesticid ali prodajali tuja jabolka

Po poročanju časnika Dnevnik v tem primeru obstajata dve možnosti – ali je Sadjarstvo Slom pri pridelavi jabolk uporabljalo pesticid, ki v Sloveniji ni dovoljen, ali pa je pod oznako Izbrana kakovost Slovenija prodajalo tuja jabolka.

V upravi so za časnik pojasnili, da je njihova inšpekcija opravila nadzor uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri slovenskem pridelovalcu, ki jabolka dobavlja tudi Sadjarstvu Slom, ter da neskladij niso zaznali.

So pa ugotovili, da podjetje posluje tako z jabolki iz konvencionalne pridelave kot z jabolki z oznako Izbrana kakovost Slovenija. »Jabolka iz konvencionalne pridelave so domačega in tujega porekla – s Poljske. V podjetju so sami nakazali na možnost napake in zamenjave porekla slovenskih jabolk s poljskimi,« so v odgovoru za Dnevnik zapisali v upravi.

Inšpekcijski postopek v tem primeru še poteka. »Celotna zadeva je še v postopku in je za zdaj ne bi želeli komentirati,« pa so za časnik sporočili iz Sadjarstva Slom.

Kontrolna organizacija za kontrolo in certificiranje je podjetju Slom po poročanju Dnevnika razveljavila certifikat za shemo Izbrana kakovost Slovenija za sadje in mu prepovedala sklicevanje nanjo.

V shemo tega certificiranja so sicer vključeni različni sektorji slovenskega kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Pod to oznako se tako poleg sadja prodajajo tudi mleko in mlečni izdelki ter meso.