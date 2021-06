Ekskluzivna doživetja: privoščite si pravo razvajanje

Kakšna je prava pot do ekskluzivnih doživetij?



Poslovanje s pomočjo osebnega bančnika v ločenih prostorih ali na daljavo: to je pravo finančno partnerstvo. Vaš osebni bančnik bo za vas dosegljiv vsak delavnik in vsakič, ko boste pred kakšno finančno dilemo. Pomagal vam bo pri upravljanju financ in spremljanju ter doseganju vaših ciljev, tudi z izdelavo strokovnega finančnega načrta. Istega bančnika bodo lahko dobili tudi vaši družinski člani.

Premium osebni račun z najboljšim paketom storitev za dnevno upravljanje financ.

Ekskluzivne Visa ugodnosti za imetnike PAKETA PREMIUM ( doživetja po vaši meri , popusti in darila za Premium stranke; Izvrstne kulinarične izkušnje v sodelovanju z JRE Slovenija ; Lounge Key - brezplačen vstop v izbrane letališke salone ; in še veliko več)

Dvigi brez nadomestila z debetno kartico Visa na bankomatih Nove KBM in bankomatih drugih bank v Sloveniji in po svetu*.

SMS-obveščanje o poslovanju na vašem osebnem računu in o kartičnih transakcijah.

* Morebitno provizijo lastnika bankomata je treba preveriti ob dvigu in jo plača imetnik.



Nižje obrestne mere za potrošniške in stanovanjske kredite.

50 % nižji stroški odobritve stanovanjskih kreditov.

50 % nižja vstopna provizija v vzajemne sklade Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in Triglav Skladi.

Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in Triglav Skladi. Nižja najemnina pri najemu sefa

Sanje so končno uresničljive

Premium bančništvo, vredno aplavza. Preizkusite PAKET PREMIUM prvih 6 mesecev brezplačno in ga nato koristite za 14,99 EUR mesečno.



Ostanite predani svojim visokim ciljem s PAKETOM PREMIUM.



Če spadate v tisto skupino ljudi, ki ne pristaja na kompromise in ste odločno usmerjeni k uresničevanju svojih ciljev, potem morate izbrati pot, ki vam bo omogočila, da vsak dan živite svoje sanje.Dovolite si, da boste lahko vsak dan uresničili kakšno svojo željo in si omogočite več. Ker si to zaslužite.Veliko več boste doživeli, če boste sklenili partnerstva. Tudi z izbiro banke, ki vam bo pomagala uresničiti vaše sanje. Pri Novi KBM so pripravili paket, ki vam bo omogočil, da boste v svoji banki končno našli zaupanja vrednega partnerja. To je paket, ki vam zagotavlja premium bančništvo, vredno aplavza. PAKETU PREMIUM so tako združili njihove najboljše storitve, ki vam bodo omogočile udobno, varno in preprosto finančno poslovanje.To so glavne storitve, vključene v PAKETU PREMIUM , s katerimi boste lahko uresničevali svoje sanje in hkrati poskrbeli tudi za urejene in brezskrbne finance:Življenje vedno ponuja nove priložnosti za napredek, nove naložbe in potešitev vaših neizmernih ambicij. Bodite drzni, inovativni in vedno odigrajte na prave karte. In prav Nova KBM bo tista, ki bo na vaši poti marsikdaj odigrala ključno vlogo. Z ekskluzivnim PAKETOM PREMIUM vam ponujajo tudi ugodne pogoje za najem kreditov:V sklopu PAKETA PREMIUM boste prejeli številne premium ugodnosti, ki vam jih zagotavljajo karticeTako boste lahko doživeli najboljša kulinarična doživetja, se prepustili prestižnim hotelskim ponudbam tako doma kot v tujini in še lažje dostopali do nadstandardnih storitev, ki vam bodo olajšale potovanja.Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM