Eksodus članov stranke Desus k Alenki Bratušek

Stranka Desus, katere poslanci proti volji vodstva stranke in velikega dela članstva stranke podpirajo vlado, se še naprej sooča z osipom svojega članstva. Po odhodih in izstopih iz stranke, ki se vrstijo že od časa, ko je stranko prevzela, se je najbolj množičen enkratni odhod zgodil v zadnjih dneh, obelodanjen pa bo danes.V Stranko Alenke Bratušek, ki med opozicijskimi levosredinskimi strankami že dlje časa odkrito 'napada' upokojensko volilno bazo, bo danes prestopilo nekaj odborov in več sto bivših članov stranke Desus. Svoje nove člane bo predstavila predsednica strankena simbolni način v znani ljubljanski gostila Livada, ki je dolga leta veljala z bazo stranke Desus.Po naših informacijah naj bi danes iz Desusa v SAB prestopilo okoli 250 članov iz petih odborov. Gre za odbore Velenje, Brezovica, Šoštanj, Logatec in Kočevje. Med novimi člani SAB je tudi podžupanja občine Velenje. Vrste najmanjše stranke iz bivše Koalicije ustavnega loka bosta okrepili še dve bivši poslankiin​Predsednik Desusaje za N1 povedal, da lokalni odbori ne morejo zapustiti stranke oziroma preiti k drugi stranki. V Desus se namreč včlani vsak član posamično, če hoče kdo od njih iz stranke oditi, pa mora napisati izstopno izjavo. Izstopnih izjav članov velenjskega odbora Desusa na sedežu stranke niso prejeli.A današnji množični prestopni paket na relaciji Desus–SAB naj ne bi bil zadnji. V drugem paketu, ki naj bi sledil jeseni, naj bi bil podobno obsežen. V stranki bivše premierke pričakujejo, da bodo množični in odmevni prestopi okrepili javnomnenjsko podporo stranke. Po drugi strani so prestopi še en močan udarec za vodstvo Desusa, predvsem pa novo sporočilo poslancem stranke, da so se izneverli volivcem stranke na zadnjih volitvah.