Emilija Stojmenova Duh bo še naprej ministrica

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je danes v DZ uspešno prestala interpelacijo, ki jo je proti njej vložila SDS. Za njen odhod je glasovalo 31 poslancev, 42 jih je bilo proti. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev. Stojmenova Duh tako ostaja na ministrskem položaju.

Za interpelacijo so glasovali vsi poslanci SDS, vključno z Anžetom Logarjem, Evo Irgl in Dejanom Kalohom. Interpelacijo so obenem podprli poslanci NSi ter nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Ministrico pa je z glasom proti podprlo 42 poslancev iz koalicijskih Svoboda in SD. Poslanci Levice so se glasovanja vzdržali.

Takšno glasovanje je bilo pričakovano tudi glede na približno 11-urno obravnavo interpelacije.

Povod za interpelacijo je nakup prenosnih računalnikov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Kot je v današnji razpravi v DZ pojasnil Tomaž Lisec, so poslanci SDS interpelacijo vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov.

Ministrici so obenem očitali zavajanje javnosti v zvezi z njenim ravnanjem pri nakupu teh računalnikov, neuresničevanje obljub za zagotovitev politične stabilnosti in povrnitve zaupanja v demokratične institucije ter opustitev dolžnega ravnanja.

Ministrica je vse očitke zavrnila in ocenila, da je s svojim delom in ekipo vestno opravljala svoje naloge. »Vse aktivnosti so bile izvedene skladno z zakonodajo, transparentno, učinkovito in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev,« je dejala.

V koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, Levica in SD so spomnili, da je DZ ta teden sprejel novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je podlaga za razdelitev nabavljenih prenosnih računalnikov. Novela zagotavlja delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme in predstavlja pravno podlago za racionalizacijo načrtovanih procesov za zagotavljanje digitalne vključenosti.

Iskanje rešitev je po navedbah Boruta Sajovica iz Svobode, Mateja T. Vatovca iz Levice in Damijana Zrima iz SD trajalo predolgo, a so rešitve sedaj prejete. Zrim je bil sicer kritičen do dela ministrice, saj po njegovem ni dovolj, da resor opravlja zgolj tekoče posle. So pa v SD dobili občutek, da si ministrica »resnično prizadeva uresničiti ideje digitalne vključenosti«, zato interpelacije o njenem delu niso podprli.

Po mnenju Levice je bila interpelacija preuranjena, saj je po njihovem ključno, da je zgodba z računalniki in potrditvijo novele zakona ta teden razrešena. Vatovec je ob predstavitvi mnenja poslanske skupine obenem ocenil, da je bila že od začetka neutemeljena.

Ministrica in poslanci Svobode so v razpravi poslancem SDS očitali, da lažejo in zavajajo. Več poslancev Svobode je ob tem izpostavilo domnevne sporne posle prejšnje vlade ter 29 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za digitalne bone, s katerimi so si mladi kupovali predvsem slušalke podjetja Apple.

Vido Čadonič Špelič in nekatere druge poslance NSi je med drugim zmotilo, da je ministrica ob napovedi svojega dela več govorila o napakah predhodnika Marka Borisa Andrijaniča iz kvote NSi kot o svojem programu.