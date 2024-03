Kritike z vseh strani, a kaže, da menjave še ne bo

Kljub jasno izraženim kritikam tudi v koaliciji vse kaže, da bo po koncu današnje celodnevne razprave – predvidenih je 11 ur in 40 minut – Emilija Stojmenova Duh še naprej ministrica za digitalno preobrazbo. Poslance Gibanja Svoboda, SD in Levice, ki imajo večino, ne nazadnje že koalicijski dogovor zavezuje, da vložene interpelacije SDS ne podprejo.

Prav tako je ministrici iz svoje kvote že ob napovedi interpelacije stopil v bran predsednik vlade Robert Golob z razlago, da je bil nakup 13.000 računalnikov, namenjenih najšibkejšim, transparenten. »Ti računalniki so tudi dobavljeni, v nasprotju z marsičim, kar se je izgubilo po poti,« je dejal v odgovor na poslansko vprašanje SDS, ki ji očita negospodarno in nesmotrno upravljanje javnih sredstev.

V koaliciji so ves čas poudarjali, da bi morala ministrica – neuradno je bilo slišati, da je razdeljevanje poskušala preložiti na več različnih ministrstev – čim prej pripraviti podlago za razdelitev računalnikov, ki so še vedno v skladišču, pri čemer metoda ne sme temeljiti na principu »kdor prej pride, prej melje«. Število upravičencev je bilo najprej namreč določeno preširoko – približno 500.000.

A novela, ki kot upravičence določa vse, ki imajo najmanj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred, je bila sprejeta šele ta teden. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo krog upravičencev lahko razširil na drugi dohodkovni razred. Javni sklad bo prvi javni poziv objavil najpozneje do 30. aprila.