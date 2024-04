En referendum predvidoma z evropskimi volitvami, o preostalih se še usklajujejo

Pred današnjo obravnavo koalicijskega predloga za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na odboru za zdravstvo bo koalicija znova obravnavala vprašanje izvedbe treh predlaganih posvetovalnih referendumov sočasno z evropskimi volitvami.

Kljub nekaterim pomislekom ustavnih pravnikov in parlamentarne zakonodajno-pravne službe pa naj bi se v koaliciji po naših informacijah dogovorili, da bodo podprli omenjeni referendum. Izvedli naj bi ga sočasno z evropskimi volitvami, kar podpira tudi večina v anketi Mediane za Delo.

Glede preostalih dveh posvetovalnih referendumov, in sicer o naklonjenosti medicinski pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje ter o uvedbi prednostnega glasu tudi na parlamentarnih volitvah, pa v Gibanju Svoboda, SD in Levici še niso usklajeni.

V SD doslej predlogoma sploh niso bili naklonjeni, medtem ko si v Levici želijo, da bi na referendumu preverili možnost legalizacije konoplje za osebno uporabo, saj je uporaba za medicinske namene pravzaprav že uzakonjena. Nerešeno je zgolj vprašanje proizvodnje.