Eno napravo CAR-T kupilo več kot 4000 donatorjev, drugo pa družina Škorjanc

Do kakšnih olajšav je upravičeno podjetje, ki v dobrodelne namene donira aparat za določeno zdravljenje?



Olajšava za donacije se lahko uveljavi z zmanjšanjem davčne osnove v davčnem obračunu, in sicer skupaj na letni ravni največ do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar ob upoštevanju, da se skupno zmanjšanje davčne osnove, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, prizna največ v višini 63 % ugotovljene davčne osnove v davčnem obdobju.



V primeru, ko domače podjetje da kot donacijo stroj, za katerega že ob nabavi ve, da ni namenjeno opravljanju njegove obdavčene dejavnosti, nima pravice do odbitka DDV za to blago. Torej, domače podjetje, ki nabavi blago, ki ga bo podarilo naprej, se kot davčni zavezanec z vidika DDV šteje za končnega potrošnika, ki nima pravice do odbitka DDV. Sama donacija tega blaga pa nato ni predmet DDV.



Odkar se je razvedelo, da je eno dodatno napravo za CAR-T kupil nekdo kar sam, se je ugibalo, kdo je dobrotnik., predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo, je pred časom dejal, da se bo razkril sam, ko bo to želel. Ta čas je očitno nastopil zdaj, ko bodo aparati tudi fizično dostavljeni v ljubljanski klinični center.V vabilu, ki ga je UKC poslal na jutrišnji prevzem donacije naprave za celično terapijo CAR-T, je navedeno, da so sredstva zbrali v akciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. »V akciji je več kot 4000 donatorjev zbralo dovolj sredstev za nakup dveh naprav (ene naprave in dodatnega instrumenta, ki bo podvojil moč osrednje naprave, op. p.), za eno napravo pa je finančna sredstva doniralo podjetje H-BIT.«Večina omenjenega podjetja je v lasti Holdinga H-BIT s sedežem v Amsterdamu, preostanek pa pripada, očetu znanega slovenskega računalničarja in ustanovitelja kriptopodjetja NiceHash Matjaža Škorjanca Martin Škorjanc je povedal, da so se za donacijo odločili, ker želijo deliti in pomagati pomoči potrebnim. Na tak način, pravi, so se želeli zahvaliti tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki so se izkazali med epidemijo. »Dotaknile so se nas življenjske stiske soljudi,« je dejal Škorjanc. Denar po njegovem ni vse, je pa hudo, če ga nimaš in si posledično ne moreš zagotoviti zdravljenja, ki bi ti lahko koristilo.Za aparaturo so z vsemi stroški in davkom odšteli okoli 450.000 evrov. Jutri bo na predaji donacije prisotna njegova hči,, direktorica omenjenega podjetja.Kot je še dejal Škorjanc, predstavlja glavnino njihovega posla upravljanje spletnega portala NiceHash: »Nudimo posredniško storitev med rudarji kriptovalut in kupci. Prisotni smo v 200 državah sveta in živimo od posredniške provizije.« Njihov uspeh temelji na inovativnosti in količini prodanih storitev. Podjetje H-BIT je imelo leta 2019 8,4 milijona evrov prihodkov oziroma osem milijonov več kot leta 2016. Leto 2019 je zaključilo z 1,8 milijona evrov plusa.Sicer pa ob omenjenih donacijah za nakup potrebnih naprav ne gre spregledati, da je neki posameznik prispeval sto tisoč evrov. A naj ob tem poudarimo, da v resnici enako šteje, če nekdo prispeva en evro, saj je poglaviten namen.Skladatelj, ki je napisal odmeven članek v Sobotni prilogi z naslovom Kupite že to mašino , je že pred časom dejal, da je absolutno hvaležen vsem, ki so sodelovali pri tej akciji: od tistih, ki so prispevali nekaj evrov, do tistih, ki so pomagali širiti novico o zbiranju denarja, in vsem drugim. Velika zasluga gre po njegovem zdravnikom hematologom, ki so s svojo strokovnostjo dodali akciji potrebno kredibilnost.