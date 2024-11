Erjavec se vrača s stranko Zaupanje

STA poroča, da se nekdanji dolgoletni predsednik Desusa Karl Erjavec na novo politično pot podaja s stranko Zaupanje, ki jo bodo ustanovili v sredo na kongresu v Ljubljani. Erjavec je edini kandidat za predsednika stranke. Stranka bo sredinska in razvojno usmerjena, pravi.

Erjavec je kot 200. podpis, ki so potrebni za ustanovitev nove politične stranke, preteklo sredo overil prav svojega, od takrat pa jih je nabral še 40, pravi.

Trenutno je edini kandidat za predsednika stranke, predlog za še kakšnega kandidata pa lahko pride še na samem kongresu, a je to malo verjetno, meni. Poleg predsednika bo stranka imela še dva podpredsednika, izvršni odbor, svet stranke in nadzorni odbor.

Kandidati za ključne funkcije v stranki so že znani, a jih javno še ni želel razkriti. Povedal je le, da jih bodo prevzeli člani ožje skupine, ki je začela s projektom ustanovitve stranke. »Tisti, ki so me spodbujali, da sploh grem v to,« je dejal.

Med političnimi sopotniki pri ustanavljanju nove stranke je Erjavec sredi novembra naštel Metoda Dragonjo, Dragutina Mateja, Lilijano Kozlovič in Andreja Logarja. Program so po njegovih besedah pripravili »različni strokovnjaki, ki pa ne želijo izdati svojega imena v javnosti«. Pravi, da bo stranka nagovarjala tako upokojence kot mlade.