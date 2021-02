EU bi morala pospešiti postopke dobave cepiv proti covidu-19

Ključni poudarki: V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujemo dve pošiljki s cepivi proti covidu-19.

Čas aktualne epidemije novega koronavirusa za slovensko civilno zaščito pomeni tudi pridobivanje novih izkušenj, je v pogovoru za STA pred ponedeljkovim dnevom civilne zaščite povedal njen poveljnik. Kot je še povedal, praktično že leto dni podpirajo predvsem zdravstveni sistem, to pa bodo opravljali vse dokler bo potrebno.Epidemija je sicer edina naravna nesreča po zakonu o varstvu pred nesrečami, ki je ne vodi civilna zaščita, saj so po zakonu o nalezljivih boleznih pristojnosti na tem področju razdeljene med vlado in ministrstvo za zdravje.Vsekakor so si v teh razmerah pridobili vrsto novih izkušenj, predvsem tistih, za katere se doslej niso pripravljali oziroma usposabljali. Pri tem cilja zlasti na skladiščenje in delitev zaščitne opreme v prvem valu epidemije, ki so jo v ogromnih količinah delili na veliko različnih naslovov.»Takrat smo razdelili več kot 35 milijonov tovrstnih artiklov, na kar se seveda nismo nikoli posebej pripravljali. Za to nalogo smo bili določeni s strani vlade in mislim, da je ta ravnala prav, zato upam, da smo doslej upravičili zaupanje,« je dejal Šestan. Ob tem je priznal, da jih je pandemija presenetila, a presenetila je praktično ves svet, saj o tem virusu ni bilo skoraj nič znanega. V prvi fazi so se zato pogovarjali zlasti o tem, kakšna oprema je potrebna, komu in podobno.Zdaj že nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19 in nova predsednica zdravniške zborniceocenjuje, da če bomo nadaljevali z obstoječim tempom cepljenja, ne bomo uspeli precepiti 70 odstotkov prebivalstva do poletja. Zato bi mnenju Beovićeve EU morala pospešiti postopke. Odziv EU se ji zdi prepočasen, je dejala za STA. Da smo prej kot v enem letu dobili cepivo za nov virus, po besedah Beovićeve presega vsa pričakovanja in je sedaj morda neupravičeno pričakovati, da bodo proizvajalci takoj zagotovili dovolj odmerkov za vse. »Kar me moti, je odziv EU. Zdi se mi prepočasen. Prehitevajo nas države, ki niso v tej povezavi. To ni dobro,« je dejala v nedavnem pogovoru za STA.S takim tempom do poletja ne bo mogoče precepiti 70 odstotkov prebivalstva, zato bi mnenju Beovićeve EU morala pospešiti postopke. Če imamo možnost dobiti rusko cepivo, meni, da je v EU mogoče zbrati dovolj strokovnjakov za hitrejšo preučitev dokumentacije. Poleg ruskega bi bilo dobro pregledati tudi kitajska. »To so ljudje z znanjem in kilometrino pri razvoju cepiv. Morali bi se malo bolj odpreti,« je menila. Predvideva, da so posredi tudi ekonomski zadržki.Beovićeva sicer ocenjuje, da se je slovenski zdravstveni sistem glede na kapacitete, pri čemer je najožje grlo ravno kader, ob epidemiji covida 19 odzval vrhunsko. Tudi v jesenskem valu, ob veliko večjem pritisku na bolnišnice, so poskrbeli za vse bolnike. Na dobro delovanje zdravstva po njeni oceni kaže tudi število umrlih glede na število vseh okuženih, ki je pod povprečjem EU.Prve bolnike so v ljubljanski infekcijski kliniki, kjer Beovićeva ostaja tudi po prevzemu vodenja zdravniške zbornice, sprejemali z velikim zanimanjem. Delo je naporno, je pa to velik in strokovno zanimiv izziv, je še opisala.Priznava, da jeseni niso pričakovali tako visokih številk okužb z novim koronavirusom, zato so bili zelo veseli, ko so ukrepi za zajezitev širjenja okužbe končno začeli delovati. »Za naprej pa sem vendarle imela vtis, da bomo vsaj zaradi cepljenja imeli neke pavze. Kar se zdaj kaže kot problematično, so nove različice virusa in zaostanek v proizvodnji cepiva,« je opozorila.V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujemo dve pošiljki s cepivi proti covidu-19. V ponedeljek je predvidena dobava 19.890 odmerkov cepiv Pfizerja in BioNTecha, v četrtek še predvidoma 26.400 odmerkov cepiv AstraZenece, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Cepivo Pfizerja bo v prihodnjem tednu namenjeno za starejše od 75 let, pa tudi vse starejše od 80 let, ki se doslej še niso cepili. V tem tednu so namreč zagotovili drugi odmerek cepiva proti covidu-19 vsem, ki so starejši od 80 let in so se prijavili k cepljenju. A ostajajo še vedno starejši od 80 let, ki še niso bili cepljeni. Če bi se odločili za to, bodo prednostno dobili cepivo, je zagotovilV tem tednu so sicer v Slovenijo prišle tri pošiljke cepiv proti covidu-19. V ponedeljek je prišla pošiljka z 22.230 odmerki cepiv Pfizerja, v četrtek pa še pošiljki Moderne z 8400 odmeri in AstraZenece s 16.80 odmerki. S cepivom AstraZeneca sicer cepijo posebej ranljive kronične bolnike, mlajše od 65 let, nepokretne osebe na domu, zdravstvene delavce, mlajše od 65 let, ki še niso bili cepljeni, pa tudi institucionalizirane osebe, zaposlene in učence šol za osebe s posebnimi potrebami, mlajše od 65 let.