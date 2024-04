EU utrdila slovensko demokracijo in gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

Uvod v praznovanje 20. obletnice vstopa Slovenije v EU bo tako imenovani predsedniški vrh vseh sosednjih držav, ki ga bo prihodnji teden gostila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Vlada pa bo okroglo obletnico zaznamovala 9. maja v Novi Gorici, na dan zmage, ki je kasneje postal dan Evrope. Kaj so glavni dosežki države v evropski zvezi, potem ko je z včlanitvijo izpolnila enega svojih ključnih strateških ciljev?

»Največ so pridobile države, ki so v projekt članstva v Evropski uniji odšle z racionalnimi pričakovanji. Tiste, ki so EU videle kot mesto za konsolidacijo nacionalne varnosti, učinkovit prehod v tržno gospodarstvo in stabilno demokracijo, so lahko s svojimi dosežki zagotovo zadovoljne,« ocenjuje mednarodna politologinja s FDV dr. Ana Bojinović Fenko, tudi strokovnjakinja za zadeve EU.

Ko se vodja ožje pogajalske skupine za vstop v EU Janez Potočnik ozre na dvajset let slovenskega članstva v evropski zvezi, opozori na nerazčiščen odgovor na osnovno vprašanje – kaj so bila pravzaprav naša pričakovanja.

»Članstvo Slovenije v EU je imelo na gospodarskem področju številne in zelo raznovrstne vplive, ki jih je mogoče razdeliti na vplive na nivoju države kot celote, kjer je članstvo jasno vplivalo na višjo gospodarsko rast, kot bi jo imeli sicer, če ne bi bili članica,« kot največji učinek dvajsetletnega članstva v EU izpostavi dr. Mojmir Mrak, profesor ekonomije z ljubljanske ekonomske fakultete.