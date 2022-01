Z ministrstva za javno upravo so zvečer sporočili, da eUprava, SI-PASS in nekateri registri znova delujejo brez težav, potem ko je popoldne prišlo do sistemskih težav na infrastrukturi ministrstva za javno upravo, posledično pa do nedelovanja nekaterih sistemov.

Zaradi nedelovanja sistemov je bilo začasno oteženo tudi delo upravnih enot, do težav pa je občasno prihajalo v nekaterih registracijskih organizacijah, so pojasnili.

Strokovno-tehnična ekipa Direktorata za informatiko ministrstva za javno upravo je težave zaznala in jih nemudoma začela odpravljati. Izpad je bil dolg približno uro in pol, so dodali.

Sistemi po uspešni odpravi napak od popoldanskih ur delujejo brez težav, vse storitve pa so normalno dosegljive, so zapisali.