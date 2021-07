Evropske vrednote kot bridek spomin?

V prispevku preberite:

Ta članek sodi v nehvaležen žanr razglašanja alarmov. Tu je vedno gneča, zato nam ne preostane drugega, kot da se potrpežljivo postavimo v vrsto. Še več, vsi poznamo puhlico, »Bistvo je očem skrito!«. Toda zgodovina uči, da nevarnost vse prepogosto ne pride na glavna vrata, pač pa se priplazi izza hrbta. Poskušali bomo pokazati prav to. Ne opazimo, da nam vse hitreje med prsti polzi najdragocenejše, kar Evropejci imamo: svobodo vesti, spoštovanje drugače mislečega in kulturo diskusije.



Za ponazoritev bomo uporabili na prvi pogled zelo različna dogodka. Nedavno smo bili priča revoltu zaradi zakona na Madžarskem, ki prepoveduje LGBTIQ+ teme v šolah. Najprej je sam vrh EU uporabil za politiko najmočnejše izraze, von der Leynova je govorila o »sramoti«, nizozemski premier M. Rutte je Madžarsko odslavljal iz EU. Sledila je prepoved vodstva UEFE, da bi se tudi športni svet s simbolno osvetlitvijo Münchenskega stadiona opredelil za eno stran, čemur so sledili novi valovi zgražanja nemške politike na lokalni ravni.