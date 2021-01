Fizične trgovine le še izložbe za spletno nakupovanje

Foto: Shoppster

Če je nakup v spletni trgovini še pred nekaj leti prinašal nekaj skepticizma, ter dvomov o varnosti in kakovosti izdelkov, smo danes, tudi po sili razmer, nakupovanje tako rekoč dobesedno preselili v digitalni svet. Zdaj tudi v Sloveniji lahko povsem informirano opravimo spletni nakup. Pa tudi pri nas sledimo razmahu spletnega nakupovanja?Globalni podatki o uporabi spletne trgovine že več kot desetletje dosegajo rast z dvomestnim številom. Leto 2020, večkratna zaprtja javnega življenja po vsem svetu, socialna razdalja in ostala pravila, ki so povezana s spopadanjem z novim koronavirusom, so še izdatneje pospešili razvoj in uporabo spletnega nakupovanja. Raziskava spletnega mesta Statista pravi, da so na globalni ravni maloprodajna spletna mesta junija 2020 ustvarila skoraj 22 milijard obiskov v primerjavi z 16,07 miljarde svetovnih obiskov januarja 2020.Z vsesplošno uporabo interneta in digitalizacijo storitev fizične trgovine postajajo le še izložbe za spletne trgovine. Kljub temu pa kupci še vedno iščemo socialni stik, kar je globalno najpogostejši razlog za nakupe v fizični trgovini. Mimogrede, v Sloveniji je danes na voljo kombinacija ravno tega, torej spletna trgovina, ki kupca opolnomoči s kredibilnimi informacijami strokovnjakov, ki izdelek predstavijo in preizkusijo pred očmi kupca. A do tega še pridemo …V Sloveniji ima v letu 2020 kar 90 % gospodinjstev dostop do interneta, mobilni internet je na voljo tako rekoč vsakomur, 76 % Slovencev pa v letu 2020 uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan, pravijo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Evropska komisija od leta 2014 meri indeks digitalnega gospodarstva in družbe za vsako državo, podatki pa kažejo, da Slovenija v vseh kategorijah iz leta v leto napreduje, a kljub temu trenutno dosega povprečje držav EU.Novembrska raziskava SURS-a je razkrila, da je v zadnjih 12 mesecih 63 % Slovencev opravilo vsaj en spletni nakup, kar je za 7 % več kot v letu 2019. Spletno nakupovanje se torej ne razvija le zaradi epidemije. Zgovoren je tudi podatek, da je že v prvi polovici leta 2019 delež spletnih trgovin v Sloveniji zrasel za 35 %.Kot smo ugotovili spletno nakupovanje tudi v Sloveniji nenehno narašča. Dodatno pa k temu pripomorejo tudi nove oblike nakupovanja, ki zagotavljajo izjemno informiranost kupca. Če smo včasih tarnali, da ne vemo vsega in kako je izdelek sploh videti v resnici, ter kaj bomo na koncu prejeli pred hišni prag in kako bomo stvar sploh uporabljali, teh vprašanj zdaj ni več. V Sloveniji je namreč novembra 2020 začela delovati prva integrirana platforma za spletno nakupovanje Shoppster. Ta združuje spletno trgovino z raznovrstnimi izdelki, obenem pa s pomočjo lastnega TV in YouTube kanala Shoppster TV izdelke pripelje pred oči kupca.Da. Shoppster namreč v okviru TV in YouTube kanala Shoppster TV predstavlja izdelke na podlagi izkušenj in preizkusov voditeljev – ti nimajo scenarija, temveč so izdelek preizkusili in ga iz lastne izkušnje predstavljajo za kupca. Obenem tako rekoč v vsaki oddaji Shoppster gosti priznanega strokovnjaka, ki predstavi delovanje in način uporabe določenega izdelka. Ne gre torej za vnaprej zapisane scenarije, temveč verodostojno podajanje informacij, na podlagi katerih lahko kupec opravi informiran nakup.Zvezdniški voditelji – Jure Košir, Tanja Postružnik Koren, Tinkara Fortuna, Sašo Stojanov, Vesna Ponorac in Klemen Kopina, so tako skupaj z gostujočimi strokovnjaki dobesedno kot vaši osebni svetovalci pri nakupovanju.Shoppster TV je sicer gledalcem na voljo v Telemachovih programskih shemah EON na programskem mestu 7, Total TV na programskem mestu 5 in D3 na programskem mestu 14. Če dostopa do Shoppster TV nimate, je ogled možen tudi na njihovem