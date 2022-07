Dežja na Krasu zgolj za vzorec, noč minila mirno

Na požariščih na Krasu je noč minila mirno, dež pa je spet zatajil, je povedal Danijel Cek iz regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko. Na požariščih naj bi padlo le od litra in pol do dva dežja na kvadratni meter. Nekaj padavin je za danes sicer še napovedanih. Tudi na italijanski strani se razmere umirjajo, požar je omejen.

Ponoči je kljub prvim napovedim ostalo 12, in ne okoli 50 gasilcev, saj so požarišče uspešno obvladali že pred nočjo, je danes pojasnil tiskovni predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Danijel Cek.

Požarna straža, 49 gasilcev z 18 vozili, pa je ponoči ostala tudi na območju velikega požara pri Kostanjevici na Krasu. Na tem območju je sicer petek minil mirno. Razmere na požariščih bodo še naprej spremljali, danes pa naj bi se odločili, ali je na terenu še potrebna prisotnost gasilskih enot iz drugih regij, je dodal Cek.

V petek popoldne je namreč znova zagorelo na Velikem Ovčnjaku nad vasjo Šibelji v občini Komen. Gasilcem je tudi s pomočjo helikopterjev Slovenske vojske in policije požar uspelo omejiti, so se pa še pojavljala posamezna žarišča. Gasilci so bili pozorni tudi na dogajanje v obmejnem pasu v Italiji, na območju hriba Brestovec. Tudi ta požar so v petek uspeli lokalizirati.

Padavine so bile na območju požarišč skromne, kljub napovedanim od 10 do 15 litrov dežja na kvadratni meter, je po Cekovih besedah padlo manj kot dva litra. Pri gasilski postaji v Komnu pa okoli sedem litrov na kvadratni meter.

Predvsem na Primorskem je še vedno velika požarna ogroženost v naravi.

Zahvala krajanov Kostanjevice na Krasu

Krajani in krajanke Kostanjevice na Krasu so se vsem, ki so se v zadnjih petnajstih dneh borili z ognjeno stihijo, zahvalili. Kraj je postal nekakšno središče Slovenije, saj je bil v njem intervencijski štab, v katerem so se prepletale poti številnih gasilk in gasilcev iz celotne Slovenije

»Za nami so težki dnevi, polni agonije, stresa in predvsem obupa. Kostanjevica na Krasu je postala 'center' Slovenije, naš Goriški Kras pa je iz dneva v dan izgubljal podobo in dušo, za katero so poskrbeli naši predniki. Da smo lahko živeli v takem okolju, je trajalo stoletje. Ljudje so skrbeli za svoje gozdove, obdelovali površine, Kras je postal zelena turistična destinacija. V teh dneh pa se žal od teh podob poslavljamo, od Krasa, kjer so rasli mogočni bori, ki so nas in divje živali varovali pred burjo in mrazom. Tu je novo obdobje, naša pokrajina je ranjena, naša srca strta, a s skupnimi močmi bomo povrnili življenje v Miren Kras.

Zahvaljujemo se vsem prostovoljnim in poklicnim gasilcem, štabu, ki je bil stacioniran v Kostanjevici na Krasu, zračnim silam, civilni zaščiti, vojski, rdečemu križu, nujni medicinski pomoči, policiji, sekačem in gozdarjem, lovcem, prostovoljcem, našemu županu ter vsem, ki ste krotili to ognjeno pošast. Tragedija, ki nas je zaznamovala, nas je hkrati tudi povezala. Pomoč je prihajala iz vseh koncev, srčnost je zmagala. Ne nazadnje pa hvala iz srca našemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Kostanjevice na Krasu, za vas je bila misija težja, saj ste kljub izčrpanosti branili naše vasi do zadnjega atoma moči.

Kras se vam klanja, mi se vam klanjamo. Občudujemo vaš pogum in moč z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

KS Kostanjevica na Krasu in njeni krajani.«