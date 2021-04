Gasilci rešili muzejski del doma na Osankarici

Partizansko Pohorje

V muzeju na Osankarici so uredili razstavo Partizansko Pohorje, maketo zemljanke z muzealijami, maketo poslednjega bojišča Pohorskega bataljona in projekcijo dokumentarnega filma. V poslednjem boju bataljona 8. januarja leta 1943 je padlo 69 njegovih borcev.

Dom na Osankarici je v celoti pogorel, a so gasilci uspeli obvarovati tisti del stavbe, v katerem se nahaja muzej, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Zagorelo je včeraj okoli 20. ure, posredovali so gasilci PGD Kebelj, Oplotnica, Tinje, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Šmartno.Dom se nahaja sredi Pohorskih gozdov v bližini Črnega jezera na višini 1200 metrov nadmorske višine. V njem je urejen muzej Pohorskega bataljona, ob njem je tudi znano spominsko obeležje zadnjega boja tega legendarnega bataljona. Muzej je rešen, gostinski del doma pa je povsem uničen.Po požaru se je del objekta tudi porušil. Škoda še ni znana, je pa velika. Zaradi pojava manjših žarišč so na požarišču ostali gasilci PGD Kebelj na požarni straži. Po včerajšnjih novicah se je ogenj razširil tudi na del gozda, a so ga gasilci lokalizirali.To je po požaru Mozirske koče na Golteh že drugi letošnji požar, ki je povsem uničil planinski dom.