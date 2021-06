Gebrüder Weiss lansiral myGW portal za stranke

Z myGW Gebrüder Weiss svojim strankam ponuja digitalno rešitev vse v enem. FOTO: Gebrüder Weiss

O podjetju Gebrüder Weiss



Slovenska podružnica je del mednarodnega koncerna Gebrüder Weiss Holding AG s sedežem v Lauterachu (Avstrija), ki se ponaša z več kot 7400 zaposlenimi in 170 lastnimi lokacijami po vsem svetu. Gebrüder Weiss spada med vodilna transportna in logistična podjetja v Evropi in poleg temeljnih dejavnosti, kot so kopenski, letalski in ladijski transport ter skladiščna logistika, ponuja tudi specialne tehnološke in panožne rešitve. Zaradi številnih ekoloških, ekonomskih in socialnih ukrepov velja družinsko podjetje, katerega zgodovina na področju transporta sega več kot 500 let nazaj, danes tudi za pionirja na področju trajnostnega poslovanja.

je nov uporabniški portal podjetja Gebrüder Weiss. Odslej je na voljo tudi strankam podjetja Gebrüder Weiss v Sloveniji. Platforma myGW vključuje vsa področja poslovanja in strankam omogoča hiter in enostaven pregled vseh storitev podjetja, 24 ur na dan, vse dni v tednu. To pomeni, da je odslej vso komunikacijo s ponudnikom logističnih storitev mogoče upravljati po spletu.V Avstriji, Nemčiji, Švici, na Češkem, Madžarskem in Slovaškem je myGW uporabnikom na voljo vse od leta 2020, medtem ko ga pilotne stranke v Sloveniji preizkušajo od letošnjega marca. Trenutno je portal na voljo v 15 državah za skoraj 8000 uporabnikov.pomeni digitalni razvoj odličnosti storitev, s tem da poudarek na kakovosti logistike in osebnih stikih z uporabniki ostaja nespremenjen. Za naše stranke myGW pomeni prilagodljivost: vsi pomembni dokumenti, kot so računi ali dokazila o dostavi, se shranjujejo na spletu, naročila se lahko oddajo elektronsko, po spletu je mogoče pridobiti tudi ceno transporta. Poleg tega lahko uporabniki prek portala myGW svojim kupcem kadar koli zagotovijo informacije o trenutnem statusu pošiljke ().»Uvedba myGW na slovenskem trgu je pomemben korak k postopni digitalizaciji storitev, ki jih ponuja naše podjetje. S tovrstnimi projekti se želimo približati našim strankam in njihovim potrebam, na način, da jim ponudimo edinstveno izkušnjo. Z uporabo myGW lahko stranke Gebrüder Weiss dostopajo do podatkov o vseh naročilih za cestni, zračni in pomorski transport in skladiščno logistiko, kjer koli so in kadar koli želijo. Zaradi preglednih komunikacijskih procesov in sprotnih informacij bodo uživali popolno preglednost celotne dobavne verige. Poleg tega so vse ugodnosti in storitve dostopne z enega računa,« je povedal Klemen Dolenc, vodja prodaje Gebruder Weiss Slovenija.Več na:Naročnik oglasne vsebine je Gebrüder Weiss