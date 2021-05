Gledalcem je prva prinesla barve

Kdo se spominja Daria Diviacchija in njegove oddaje Videomix, ki je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja velik hit med mladimi tako v Sloveniji kot v Italiji? Legendarni televizijski tandem Sergio Tavčar in Dan Peterson je prenašal tekme v zlatih časih jugoslovanske in italijanske košarke. Približno desetletje pozneje pa se je slovensko občinstvo z obeh strani meje zabavalo ob TV Popru.

Od Velenja do Neaplja

Dario Diviacchi je konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja osvojil mlado občinstvo v Sloveniji in Italiji. Foto arhiv TV Koper/Capodistria

Navduševali s športom in humorjem

Kdo se spominja Daria Diviacchija in njegove oddaje Videomix, ki je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja velik hit med mladimi tako v Sloveniji kot v Italiji? Legendarni televizijski tandeminje prenašal tekme v zlatih časih jugoslovanske in italijanske košarke. Približno desetletje pozneje pa se je slovensko občinstvo z obeh strani meje zabavalo ob TV Popru.Televizija Koper/Capodistria je začela oddajati pred petdesetimi leti – 8. maja 1971, ko je bil prvič na sporedu Notiziario, televizijski dnevnik v italijanskem jeziku, ki je bil namenjen italijanski manjšini. Tedaj je bil že velik del programa v barvah, in to pred takratno TV Ljubljana, to pa je bila novost tudi za gledalce v Italiji (tam so zaradi spora, ali prevzeti francoski oziroma nemški sistem, uvedli barvno tehniko šele nekaj let pozneje). Leta 1976, se pravi pet let pozneje, so uvedli tudi prvo oddajo v slovenščini, in sicer Odprta meja, ki je nagovarjala Slovence v Italiji, pozneje pa postala temelj razvoja slovenskega regionalnega televizijskega programa z današnjo Primorsko kroniko na čelu. Poleg vloge »kolektivnega dopisnika« Televizije Slovenije soustvarjajo tudi čezmejno televizijo s slovenskim in italijanskim programom RAI Trst.»Bila je zelo lepa izkušnja,« o svoji voditeljski vlogi na koprskem radiu in televiziji pravi, ki se ga večina Slovencev srednje generacije spominja zaradi oddaje Videomix, v kateri so prvi vrteli glasbene spote. »Ideja je nastala na radijskih hodnikih, v pogovoru z režiserjem Petrom Juratovcem. Bili smo pred časom, saj so ta koncept potem povzeli drugod po Italiji in širše. Osnova pa je bila preprosta – da pokliče kakšen Mario ali Gina in nekomu posvetita določeno pesem,« je dejal. Zaradi te oddaje so ga vabili iz vse Slovenije, večkrat je celo gostoval v diskoteki v Velenju. Diviacchi pa se je priljubil tudi številnim gledalcem v Italiji, v oddajo so ga klicali celo oboževalci iz Neaplja.na koprski televiziji je bil športni novinar in komentator, se še zelo dobro spominja svoje prve tekme, ki jo je prenašal – na svetovnem prvenstvu v hokeju, v skupini B, sta se v Švici pomerili Avstrija in Jugoslavija. »Nisem dobil postave avstrijskih igralcev, zmanjkalo pa mi je tudi mednarodnega tona,« pripoveduje. Njegova največja ljubezen pa je bila košarka. »Mislil sem si, da me tako ali tako nihče ne gleda, kmalu pa sem začel dobivati pisma iz Milana, Bergama, Benetk, Verone, vse do Pescare,« pove. Še posebej ljubo mu je bilo obdobje, ko je sodeloval v tandemu z ameriškim košarkarskim trenerjem Danom Petersonom in ju je gledala vsa Italija.»Bilo je res lepo vzdušje in na koprski televiziji so se nam pri vseh poskusih cenzure postavili v bran,« poudari, eden od ustvarjalcev humoristične oddaje TV Poper, ki so jo kasneje preselili na TV Slovenija. »Zgodilo se je, recimo, da me je neki mladenič, s katerim sva skupaj potovala na trajektu, neprestano ogovarjal z 'Alora, pridem več k'sno', na koncu pa me je vprašal, kaj to pravzaprav pomeni. Tudi če niso vsega razumeli, se je prijelo,« se posmeje in Televiziji Koper/Capodistria ob jubileju čestita za prvih 50.