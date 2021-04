Globalna tekma ne prizanaša neodločnim

Predlogi v petih mesecih

Na strateškem svetu so kritični do slovenskega šolstva, kjer naj bi bilo premalo digitalnih vsebin. V tem smislu med člani sveta primanjkuje pedagogov in sociologov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Organiziranost

Slovenija na področju digitalizacije zaostaja za evropskimi državami, kar je postalo še posebno očitno v času epidemije. Gre za izraz nezaupanja Slovencev do digitalnih rešitev, so si edini člani novega strateškega sveta za digitalizacijo. Ta je včeraj opravil prvo formalno sejo, na kateri je sodelovalo več kot 30 strokovnjakov s področja digitalnih tehnologij, seje se je udeležil tudi premier. Cilj strateškega sveta je krepiti zaupanje v tehnologijo in pospešitev digitalizacije države.Na začetku aprila je vlada ustanovila strateški svet za digitalizacijo, ki bo deloval kot posvetovalno telo predsednika vlade Janeza Janše. Strateškemu svetu predseduje podjetnik, z njim pa sodeluje še okoli 30 raziskovalcev, gospodarstvenikov in drugih strokovnjakov. Strateški svet je prva državna skupina te vrste, edinstven je tudi po tem, da je povprečna starost članov nižja od 50 let.Strateški svet je včeraj popoldne na Brdu pri Kranju izpeljal svojo prvo sejo, ki je trajala več kot štiri ure. Svoj pogled na delovanje strateškega sveta je na začetku predstavil Andrijančič, ki izpostavlja digitalni zaostanek Slovenije za številnimi konkurenčnimi državami. Po krovnem indeksu Evropske unije Slovenija namreč dosega podpovprečne ocene digitalizacije države, kar nakazuje na resnost izziva strateškega sveta. »Čas ni na naši strani. Globalna tekma na področju tehnologije in talentov ne prizanaša neodločnim in počasnim. V petih mesecih moramo za predsednika vlade pripraviti okvirni predlog sistemskih in drugih sprememb za pospešitev digitalizacije gospodarstva, izobraževanja, zdravstva in javne uprave. Prvi paket rešitev bomo pripravili že v prihodnjih nekaj mesecih, ko se bomo osredotočili na manj zapletene spremembe, ki bi jih lahko uvedli že kmalu. Strateški svet bo vključen tudi v pripravo strateških dokumentov, ki trenutno nastajajo v okviru ministrstev. Verjamem, da bodo naši predlogi upoštevani tudi pri izvedbi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost,« je delovanje sveta povzel Andrijančič. Zgolj nizanje idej strateškega sveta pa ni dovolj, Andrijančič zato pričakuje tudi sodelovanje s predsednikom vlade.Pričakovanje od strateškega sveta je izrazil tudi Janša: »Od tega organa pričakujemo predlog o digitalizaciji države, da boste povedali, kaj je treba narediti na posameznih področjih, ne da zahajate v probleme, ki jih bodo potem reševali tisti, ki so v posameznih sektorjih za to plačani,« je članom strateškega sveta povedal Janša. Po besedah premiera je cilj sodelovanja umestitev Slovenije med pet najbolje digitaliziranih držav v Evropi.Po uvodnemu nagovoru so sledile predstavitve vseh članov sveta, ki so ob tem predstavili svoje dojemanje problematike slabe digitalizacija države, hkrati pa navedli tudi konkretne rešitve. Med njimi so prepoznavni obrazi slovenskih raziskovalcev, znanstvenikov in gospodarstvenikov s tehnološkega področja. Kot enega ključnih problemov so navedli nezaupanje prebivalstva v tehnološke rešitve, slabe digitalne kompetence, neprilagojenost šolstva, visoko davčno obremenjenost pa tudi digitalizacijo medijev. Strateški svet bo deloval v šestih delovnih skupinah: področje javne uprave in digitalne družbe, zdravstvo, izobraževanje, gospodarstvo in podjetniško okolje, nove tehnologije ter digitalna diplomacija.