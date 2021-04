Gneča okoli vsebinsko votle sredine

V nadaljevanju preberite:

V času zdravstvene epidemije, ko politika prepričuje državljane, da smo se vsi znašli na istem čolnu, se dogaja tudi epidemija prebegov v politično sredino. V slovenskem prostoru razen stranke Levica ni parlamentarne stranke in ne novonastajajočega strankarskega projekta, ki zase ne bi trdil, da je sredinska stranka, ali pa vsaj levo- ali desnosredinska. »Samodeklariranje v politično sredino označujem kot popolno vsebinsko izpraznjenost in votlo strategijo,« opredeljuje gnetenje strank v politični sredini dr. Samo Uhan, politolog iz Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV.