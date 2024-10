Golob: Slovenci smo eden redkih narodov, ki smo državo utemeljili na jeziku

Čas reformacije je bil za Slovence svetlo obdobje, ki je pokazalo luč tedaj zapostavljenemu narodu, je v poslanici ob dnevu reformacije zapisal predsednik vlade Robert Golob. Po njegovih besedah smo danes lahko upravičeno ponosni na vlogo Slovenije v mednarodni skupnosti. »Smo družba s pogledom, uprtim v prihodnost,« je dodal.

Po njegovih besedah so Primož Trubar in drugi predstavniki reformacije našemu narodu omogočili sanje o slovenski državi. Spomnil je, da smo zaradi aktivnega delovanja slovenskih protestantov dobili prve knjige v slovenskem jeziku. In Slovenci smo eden redkih narodov, ki smo svojo državo ter suverenost temeljili na jeziku, je dodal.

»Zgodovina nam je nato še velikokrat potrdila, da smo Slovenci narod izjemnih posameznikov, ki predstavljajo temelje naše države in družbe. Od svojih predhodnikov in njihove zapuščine se lahko učimo, kako pomemben je pogum, kako pomembno je stati za svojimi vrednotami in cilji,« je zapisal premier.

Mi smo tisti, ki ustvarjamo ta svet

»Pred slabimi petsto leti so bili naši časi svetli, danes se nam pogosto zdi, da zaradi številnih konfliktov, vojn in razdejanja, ki divjajo po svetu, ta luč čedalje bolj bledi. Toda pri tem ne pozabimo: svetlobo si lahko ustvarimo sami. S svojimi dejanji, idejami, prizadevanji in vizijo za boljši danes – ter boljši jutri za naslednje generacije. Mi smo tisti, ki ustvarjamo ta svet, tudi naš, slovenski svet. In pomembno je, da je ta vključujoč ter prijazen do vseh,« je prepričan.

Kot je zapisal, smo v času reformacije krenili na pot naprednosti, stopili smo v korak s časom razvitega sveta in naprednimi silami. Pokazali smo svojo usmerjenost v vsesplošni napredek. Danes pa smo lahko upravičeno ponosni na vlogo Slovenije v mednarodni skupnosti. Ponosni smo lahko tudi na naš, slovenski, in zelo kakovostni način življenja.

»Smo družba s pogledom, uprtim v prihodnost. Družba znanja, inovacij, velikih idej. Smo družba, ki jo gradimo prav vsi prebivalci naše države. Smo družba, ki ceni in se zavzema za mir in varnost. Vsak od nas daje naši Sloveniji pomemben pečat,« je v poslanici še navedel predsednik vlade.

»Zato, draga Slovenija, drage Slovenke in Slovenci, ohranimo to svetlobo. Gradimo na njej za še boljši in lepši jutri, za naše prihodnje generacije. Tako kot so to nesebično storili naši predniki,« je državljane pozval v poslanici.

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Osrednja državna proslava je bila v sredo v Cankarjevem domu.

Reformacija pomembna zaradi širjenja znanja med ljudmi

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je ob dnevu reformacije v svoji poslanici zapisala, da je reformacija na Slovenskem pomembna predvsem zato, ker je omogočila začetek širjenja znanja med ljudmi. »Znanje je bogastvo, ki nam ga nihče ne more odvzeti, hkrati pa nam omogoča lažje soočanje z vsakodnevnimi izzivi,« meni.

»Proces reformacije je tako v Evropi kot v Sloveniji presegel zgolj zahteve po prenovi Rimskokatoliške cerkve. Med ključnimi Lutrovimi tezami, ki je imela tudi na slovenskem dolgoročne in globoke družbene spremembe, je predvsem tista, da vsak vernik bere Sveto pismo v svojem materinem jeziku,« je spomnila predsednica DZ.