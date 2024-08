(KOMENTAR) Dobro je imeti prijatelje

V nadaljevanju preberite:

Največja izmenjava zapornikov med Zahodom, na čelu z Združenimi državami Amerike, in Rusijo je resen podvig mednarodne tihe diplomacije. Rusija jih je Zahodu izročila 15 in njena tesna zaveznica Belorusija enega, kolektivni Zahod pa je v zameno Rusiji vrnil osem zaprtih in obsojenih Rusov, med katerimi sta bila tudi v Sloveniji leta 2022 prijeta in v sredo obsojena ruska agenta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev.