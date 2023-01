Golob je Bešič Loredanu zvil roko

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta včeraj na Trgu republike spremljala stavko pacientov. »Slika je bila paradoksalna: pacienti so stavkali in medtem čakali ali bo stavka zdravnikov odpovedana, na shodu pa je sodeloval predsednik vlade Robert Golob,« je dogajanje opisal Žerdin. Nenavadna se mu zdijo tudi včerajšnja stavkovna pogajanja med ministrom za zdravje in zdravniškim sindikatom Fides, saj je mediacijo vodil predsednik zdravniškega društva. »Definicija mediatorja je, da je to oseba, ki je najbolj nevtralna, kar predsednik zdravniškega društva, kljub vsej dobronamernosti, gotovo ni,« je ocenil.

Videokomentar si lahko ogledate v celoti:

Dogajanje je zmedlo tudi Markeša. Po eni strani predsednik vlade trdi, da je na strani pacientov, ki protestirajo, po drugi strani je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sprva kazal, da bo na strani privatizirajočega se zdravstva, nato se je postavil proti Fidesu in Zoranu Jankoviću, ki je kot župan odgovoren za infrastrukturo zdravstvenih domov v Ljubljani. Nato se je opravičil, nismo pa slišali argumentov zakaj, je pojasnil Markeš, ki meni, da je Golob Bešič Loredanu »zvil roko«.

Žerdin je dodal, da je še ena v vrsti nenavadnosti to, da je Bešič Loredan shod pacientov označil za ekstremističnega, nato pa se ga je udeležil predsednik vlade. »Minister se je opravičil Jankoviću, ni pa se opravičil ljudem, ki jih je označil za ekstremiste,« je spomnil Žerdin, ki ocenjuje, da gre za »nepregleden klobčič interesov, pozicij in potez«.

Kljub temu, da že dolgo kritizira Bešič Loredana, Markeš meni, da ima v določenih pozicijah v zadnjem času vendarle prav, kljub temu pa je način na katerega vlada rešuje pomanjkanje zdravnikov z ambulantami za neopredeljene »sistemsko poglabljanje tega istega problema za zelo velik denar.« Markeš ocenjuje, da je kaos, ki vlada v javnem zdravstvu »del načrta«, čigar cilj je privatizirati celotno zdravstvo.