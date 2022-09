Golob prvič sklical vso svojo posadko

Predsednik vlade Robert Golob je sklical prvi vrh razširjene koalicije. Uradno je današnje srečanje koalicijskih partnerjev, njihovih ministrov in poslancev, namenjeno razpravi o aktualnih temah, draginji in pripravam na jesen, ko jo čakajo tudi zakonodajni referendumi.

Po koalicijskih kuloarjih pa je slišati tudi oceno, da premier srečanje potrebuje predvsem za strnitev vrst v lastni poslanski skupini, kjer naj bi se pojavilo nezadovoljstvo zaradi odnosa do poslancev, ki ne želijo biti le glasovalni stroj koalicije. Iz njihovih vrst je slišati tudi pomisleke o novem predsedniškem kandidatu Milanu Brglezu, tudi to, da bi bila podpora drugemu kandidatu nepravična do Marte Kos, nekateri pa se sprašujejo, ali je vstop novega tekmeca glede na 34-odstotno javnomnenjsko podporo Nataši Pirc Musar smiseln in ali ima novinec res možnost za uspešno uvrstitev v drugi krog volitev. Na vprašanje, ali je njen vodja Borut Sajovic osebno naklonjen podpori Brglezovi kandidaturi, pa odgovora nismo dobili, ker da izjav na to temo pred sejo sveta stranke ne bo.

»O razpoloženju in enotnosti v naši poslanski skupini največ povedo naša dejanja, dobre rešitve in glasovanja. Kjer je različnost vrednota, je dogovor lažji in ustvarjalnejši,« so v poslanski skupini Gibanja Svoboda komentirali oceno, da potrebujejo koalicijski vrh predvsem za strnitev lastnih vrst pred zahtevnimi jesenskimi časi.

Glede na to, da je odmerjen čas za srečanje precej kratek - vrh se začne ob 15-tih, čez dobro uro in pol pa je že predvidena izjava za medije - neke poglobljene razprave torej ni mogoče opraviti, vrhu koalicije pa bo nato ob 17-tih sledila še seja sveta stranke Gibanja Svoboda, na kateri bodo odločali o svoji vlogi v tekmi za novega predsednika republike oziroma temu, ali bodo svojo podporo namenili Brglezu.

Je pa v strankinih krogih slišati tudi o nemiru in nezadovoljstvu na terenu pred lokalnimi volitvami. Nekateri posamezniki, ki so si pripisovali del zaslug za strankin uspeh na aprilskih volitvah, namreč niso pripuščeni h kadrovskim izbiram za lokalne volitve in so zato razočarani. Na račun drugih je v lokalnih okoljih slišati kritike zaradi njihovega preteklega dela, nekateri drugi koordinatorji pa se zdijo sporni zaradi svojih preteklih dejanj.

V ospredju koalicijskega vrha bo po napovedih torej ukrepanje ob izzivih prehranske in energetske draginje. Kot je znano, so bili za zajezitev draginje že sprejeti nekateri ukrepi.

Koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice v preteklem tednu obeležila 100 dni dela.

Koalicijski partnerji so ob tem ocenili, da je koalicija trdna in deluje usklajeno, med ključnimi dosežki pa so med drugim izpostavili spoštljiv dialog, stabilnost in zaupanje ter "premišljeno in ciljano ukrepanje za omilitev draginje".Predsedniki treh koalicijskih strank so ob tem še zagotovili, da bodo nadaljevali dosedanje delo in soočanje z izzivi.