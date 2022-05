Golob se bo v premierskem kabinetu obdal le s svojimi

»V mojem kabinetu ne bo državnih sekretarjev iz drugih strank,« napoveduje najverjetnejši predsednik petnajste slovenske vlade Robert Golob. Pri njem smo preverjali, ali drži informacija, da v svojem kabinetu noče nekdanjega predsednika SD in kmetijskega ministra Dejana Židana, ki naj bi si zaželel prav funkcije državnega sekretarja v kabinetu premiera. Židan o svoji novi službi po izteku poslanskega mandata in neizvolitvi v novi sklic državnega zbora ne želi govoriti. Je pa njegova stranka v preteklih levosredinskih vladah imela svoje sekretarje v kabinetu predsednikov vlad.

Če se bo Golob torej obdal z ljudmi, ki jim najbolj zaupa, je v njegovem kabinetu med drugim zagotovo pričakovati predsednico programskega sveta Gibanja Svoboda Sanjo Hajanović Hovnik, članico pogajalske ekipe za koalicijsko pogodbo ter tudi nekdanjo veleposlanico Marto Kos, podpredsednico stranke. Med njegovimi najožjimi sodelavci bi lahko pristal tudi Andrej Ribič, ki je vodil volilni štab stranke, pred tem pa je bil dolgoletni prvi mož Elektra Ljubljana, vendar Ribič trdi, da ga v kabinetu premiera ne bo.

Jutri znana vlada in ministri

Pogajalske skupine Gibanja Svoboda, SD in Levice so v teh dneh intenzivno delale pri oblikovanju koalicijske pogodbe, vendar je po naših informacijah ostalo še nekaj vprašanj odprtih, med drugim način financiranja na posameznih področjih, najbolj zahtevna med njimi so zagotovo financiranje dolgotrajne oskrbe ter gradnje novih stanovanj in seveda nadomestitev izpada sredstev po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dokončno podobo vlade in število ministrstev bodo prvaki strank nove koalicije po usklajeni vsebini koalicijske pogodbe dorekli na jutrišnjem popoldanskem sestanku, s tem bo lahko določena končna struktura vlada v obliki posameznih ministrstev in področij, ki bodo sodila v njihovo okrilje, sledilo bo odločanje o kadrovski zasedbi resorjev oziroma imen ministrov.

Dejan Židan, ki si je zaželel sekretarskega mesta v kabinetu premiera, bo na tej funkciji tako pristal drugje, pri enem od ministrov. Kot je znano, bo njegova stranka SD - v maju se ji je javnomenjska podpora še znižala na bornih 4,4 odstotkov, še vedno pa je tri desetinke odstotne točke višja od brezna, ki ga je dosegla leta 2011 v času vodenja Boruta Pahorja - v Golobovi vladi vodila previdoma štiri vladne resorje (zagotovo za zunanjo politiko, v igri pa so še resorji za gospodarstvo, pravosodje in kohezijo).

Matjaž Han, vodja poslanske skupine Socialnh demokratov, se dogovarja za prestop v vlado. FOTO: Jure Eržen/Delo

Med kandidati za gospodarskega ministra je tudi, dolgoletnega vodjo poslanske skupine SD. Če bo s končano srednjo trgovsko-komercialno šolo postal minister, bo s to stopnjo izobrazbe ob boku, ki je elektrotehnik in naj bi postal minister za Slovence po svetu iz kvote Gibanja Svoboda, čeprav je sprva veljalo, da bo iz poslanskih klopi skupaj s prvakom svoje stranke presedlal v vladne prostore na Gregorčičevi.

Kako se bodo prerazporedili drugi kadri SD, kot možnega pravosodnega ministra iz njenih strankarskih vrst se zdaj omenja tudi Igorja Šoltesa, nekdanjega predsednika računskega sodišča, še ni povsem jasno.

Kako so ravnali predhodniki

Golob je, z izbiro svojih najbližjih sodelavcev v kabinetu, ki ne bodo prišli iz drugih strank, torej bolj nezaupljiv kot odhajajoči premier Janez Janša, ki je imel v svojem kabinetu tudi sekretarje iz drugih strank. Janša bo svojemu nasledniku po posameznih ministrstvih "zapustil" kup svojih kadrov, medtem ko se bodo sekretarji razkropili na različne strani. Janša ima v kabinetu devet državnih sekretarjev, med drugim zvestega strankarskega spremljevalca Žana Mahniča, ki se zdaj skupaj s šefom vrača v poslanske klopi. Enako Jelka Godec, medtem ko se bo Vinko Gorenak vrnil med upokojence.

Tudi Marjan Šarec je imel v svojem kabinetu državne sekretarje drugih koalicijskih partnerjev, na primer nekdanjo ministrico SD za delo, družino in socialne zadeve Anjo Kopač ali Petra Vilfana iz vrst Desusa. Podobno pester je imel kabinet tudi Miro Cerar, ki je imel med najožjimi sodelavci prav tako tudi kadre SD, na primer Andrejo Črnak Meglič ali Matevža Frangeža iz SD, ki je leta 2015 dal odpoved, ker se "je naveličal profesionalne politike in je pogrešal Maribor". Tudi Frangež, zdaj vodja strateškega komuniciranja na sedežu stranke, je po neuradnih informacijah v igri za sekretarsko mesto na enem od ministrstev.