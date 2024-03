Golob z vsemi topovi nad protikorupcijsko komisijo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko še ni jasno, ali bo državni svet sprejel zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za Gen-I, poteka predkazenski postopek v zvezi z ovadbo, ki jo je proti Robertu Golobu vložila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Postopek v zvezi z isto zadevo pa je na protikorupcijski komisiji naletel na še eno oviro - zahtevo in nato še tožbo za izločitev člana senata, ki je tako v tej zadevi neoperativen.

Predkazenski postopek v zvezi s to zadevo pa še poteka, a več virov tako v policiji kot na tožilstvu nam je zatrdilo, da so poskusi vplivanja politike – celo na določene preiskave – povsem enake, kot se je to dogajalo v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko so na policiji izvedli »kadrovski udar«.