Minister Boštjančič na službeno srečanje pripeljal sina

Na spletni strani ministrstva za finance je objavljena novica o obisku delegacije ministrstva, ki se je pod vodstvom ministra Klemna Boštjančiča udeležila konference z naslovom Prehod v brezogljično prihodnost: priložnosti in financiranje. Konferenco sta v Londonu organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica in medijska hiša Bloomberg. V objavi lahko med drugim preberemo, da so »na dogodku sodelovali predstavniki vlad, državnih in zasebnih podjetij iz Slovenije in Združenega kraljestva ter razpravljali o najboljših praksah Združenega kraljestva pri financiranju prehoda v brezogljično prihodnost ...«

Po besedah naših virov, ki ocenjujejo, da gre za tipičen primer nepotizma, se je na službenem srečanju na presenečenje nekaterih udeležencev pojavil tudi ministrov sin Arne Boštjančič. Kako na to odgovarja minister?