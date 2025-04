Gospodarstvenki pozivajo: nižji davki in reforma sodstva so nujni

Gospodarski krog, ki združuje ključna slovenska poslovna združenja, je danes na vlado naslovil nujen poziv k sprejetju strukturnih reform za dvig konkurenčnosti Slovenije. V časih geopolitične nestabilnosti je krepitev gospodarstva ključna, poudarjajo predstavniki podjetij in opozarjajo na skrb vzbujajoče zaostajanje Slovenije za primerljivimi državami ter nujnost ukrepanja na davčnem, pravosodnem in administrativnem področju ter pri spodbujanju naložb.

Slovenija na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti pada, je opozoril Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev Slovenije, medtem ko nas nekatere države dohitevajo ali celo prehitevajo. »V zadnjih petih letih je bila gospodarska rast na Hrvaškem za dve tretjini višja kot v Sloveniji,« je poudaril glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc, ki del vzroka vidi tudi v visokih davčnih prispevkih pri nas.

Slovenija je po davčni obremenitvi povprečne plače na sedmem mestu med državami OECD, Hrvaška pa šele na štirinajstem, je dodal Blaž Cvar iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ivanc je opozoril tudi na nizka vlaganja podjetij in najnižje načrte za širitev dejavnosti po letu 2010, kar kliče po novih spodbudah. K slabši konkurenčnosti prispevajo tudi visoke cene energije za podjetja, ki so po njegovih besedah še vedno enkrat višje kot pred krizo in za četrtino višje od povprečja EU-27, medtem ko so bile prej za 20 do 25 odstotkov nižje.

Ključne zahteve: nižji davki, manj birokracije, učinkovito sodstvo Gospodarski krog od vlade pričakuje konkretne ukrepe: - davčno razbremenitev: Nujno je znižanje obremenitve plač, poudarjata Tibor Šimonka (Gospodarska zbornica Slovenije) in Blaž Cvar (OZS). Posebej kritični so do novega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki naj bi začel veljati 1. julija in bo dodatno obremenil gospodarstvo in prebivalstvo. Zahtevajo vsaj enoletni odlog ali znižanje stopnje ter ponovno odprtje zakona, dodaja Tibor Šimonka. Potreben je enostavnejši davčni sistem, ki ne bo spodbujal odhoda podjetij v tujino, meni Ivan Simič (Davčno svetovalna zbornica Slovenije). - debirokratizacijo: Treba je zmanjšati administrativne ovire in povečati učinkovitost javnih storitev, se strinjajo predstavniki zbornic (Trobiš, ZDS; Cvar, OZS; Mariča Lah, TZS). - reformo sodstva: Brez hitrega, predvidljivega in poštenega sodnega sistema ni mogoče pričakovati dviga konkurenčnosti, opozarja Blaž Brodnjak (ZBS). Stanje je slabo, saj nas kazalniki uvrščajo celo za nerazvite države, ugotavlja profesor za evropsko pravo Matej Avbelj, ki predlaga sistemske ukrepe za izboljšanje.

Naložbe v prihodnost in boljše poslovno okolje

Poleg nujnih reform gospodarstvo poziva k okrepljenim vlaganjem v raziskave, razvoj, inovacije, digitalizacijo, umetno inteligenco in zeleni prehod, so poudarili v Gospodarskem krogu. Potrebna je premišljena energetska politika za dolgoročno vzdržne cene, meni Tibor Šimonka z GZS. Slovenija mora postati privlačnejša tudi za tuje vlagatelje, saj jo trenutno ovirajo visoki davki in nepredvidljiva zakonodaja, izpostavljata Luka Vesnaver z Britansko-slovenske gospodarske zbornice in Dagmar von Bohnstein s Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Gospodarstveniki zagovarjajo tudi prožnejši trg dela in spodbujanje solastništva zaposlenih.

Predstavniki Gospodarskega kroga so sklenili s pozivom k takojšnjemu ukrepanju in sodelovanju vseh deležnikov. »Skrajni čas je, da izvedemo nujno potrebne strukturne reforme (...). Ohranjanje statusa quo pomeni, da smo sprejeli najslabšo možno odločitev,« je posvaril Blaž Brodnjak iz Združenja bank Slovenije (ZBS).