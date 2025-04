Ameriška podjetja, ki imajo proizvodnjo na Kitajskem, praznijo skladišča

V nadaljevanju preberite:

Azijski trg trenutno deluje kot nogometno igrišče, na katerem je sodnik pravkar podaljšal tekmo še za pet minut. Ekipi si na vso moč prizadevata doseči še kakšen gol, da bi se uvrstili na – recimo – svetovno prvenstvo ali kakšen pomemben mednarodni turnir.

Teh pet minut podaljška pravzaprav pomeni 90-dnevno obdobje, za katero je ameriški predsednik Donald Trump preložil začetek veljave carin za vse države razen Kitajske. Vročica, da bi to obdobje kar se da izkoristili za čim večji dobiček, je še podžgana z »začasno« izjemo za pametne telefone, prenosnike in stroje za proizvodnjo polprevodnikov iz povračilnih carin. To je morda »majhen korak k popravi napake«, kot je to poimenoval uradni Peking, a je še daleč od »velikega koraka« k pravilni poti, za katero Kitajska upa, da jo bodo ZDA kljub vsemu izbrale, da ne bi uničile sebe in vsega sveta.