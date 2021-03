Gostje navdušeni, osebje že iz forme

»Da ne bomo spet gostinci krivi za poslabšanje«

Lucija Poje. FOTO: Novica Mihajlović/Delo

Kako je po dolgem času na gostinskem vrtu popiti kavo iz keramične skodelice, smo se šli spomniti v Ribnico. Prvi dan, ko je spet mogoča strežba na vrtovih, niso odprti vsi lokali v tem mestecu. Kava bar Gol v središču Ribnice je imel ob 11. uri polne vse mize na sončnem delu vrta.»To smo komaj dočakali. Ne morete si misliti, kako sem bila sita pitja kave iz kartonskih lončkov po raznih parkiriščih. Končno lahko spijemo kavo s prijatelji kot ljudje,« nam je mimogrede navrgla glasna in nasmejana gostja v Golu, potem pa se je takoj posvetila svoji družbi.Natakaricaje komaj dohajala naročila, ob tem pa je še z vsakim gostom na kratko pokramljala, kje je bila vse te mesece, ko je bilo njihovo priljubljeno zbirališče zaprto.»Seveda sem vesela, da spet lahko delam, ampak priznam, da sem kar malo iz forme. Očitno bi prejšnje mesece morala več telovadit,« napol v šali pove natakarica Lea.Tudi, najemnica kava bara ob bližnji Mercatorjevi trgovini, je bila navdušena, da so spet lahko odprli vrt. Gostov je imela ob našem prihodu poln vrt, čeprav je večji del vrta takrat bil v senci.»Ni nam bilo lahko, imam tri zaposlene, najemnine pa mi Mercator ni znižal, kaj šele zamrznil. Ko jih kličem, da bi se skušala dogovoriti, niti ne dvignejo telefona,« pravi Pojetova. Prvi teden se je odločila, da bo kar sama stregla, ker se boji, da se bodo epidemiologi kmalu premislili in lokale spet zaprli.»Toliko razkužila, kot sem ga jaz tu porabila, si težko predstavljate, zato me zelo boli, ko kdo krivi gostince za širjenje okužb. Boste videli, čez en teden bodo nas krivili za okužbe. To preprosto ni prav. Živim na podeželju in dobro vem, kako nenadzorovano se lahko okužbe širijo ob zaprtih lokalih. Lokal je odprt omejen delovni čas, neprestano smo na očeh kritičnih gostov, inšpekcij in policije, ki ljudem v garažo ne vidijo,« nam je povedala Lucija Poje.Podobno kot njena kolegica Lea iz sosednjega lokala je tudi Pojetova rahlo iz natakarske forme, a ugotavlja, da so navdušeni gostje strpni in nimajo težav malo počakati na naročeno, če se kaj zaplete.