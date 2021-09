Grah Whatmough po soglasje za vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija

Kot navajajo na RTV Slovenija v današnji izjavi za javnost, je sodišče v sklepu zapisalo, da postopek razrešitve ni bil kršen, ko generalni direktor Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta RTV Slovenija. Ta je bil 16. avgusta, ko bi moral razpravljati o soglasju k predlogu, nesklepčen.



Sodišče je menda prav tako ugotovilo, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor, ki ga je pisno tudi podala.



V svoji obrazložitvi pa je sodišče menda tudi zapisalo, da v tej fazi postopka tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov, saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem delovnega in socialnega sodišča. »Sodišče je torej predlog tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnilo in ugotovilo, da je s formalnega vidika tožena stranka, torej generalni direktor RTV Slovenija, zadostila vsem statutarnim in zakonskim pogojem,« so zapisali na Kolodvorski v sporočilu za javnost, ki ga je podpisal Andrej Grah Whatmough.



Ta bo, kot vse kaže, na prihodnji seji programskega sveta, ki je sklicana za 20. september, predlagal v imenovanje vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija. Tako vsaj predvideva sklic seje programskega sveta. Doslej je Grah Whatmough posle sicer opravljal sam. Koga bo predlagal v imenovanje za vršilca dolžnosti (v. d.), Grah Whatmough še ni sporočil. Špekulira pa se o uredniku Valentinu Arehu oziroma njegovi desni roki Vesni Zadravec.



Za izglasovanje soglasja k imenovanju direktorja TV Slovenija je potrebna absolutna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 glasov. Enako velja tudi pri imenovanju v. d. direktorja.



A pozor, izjema o nesklepčnosti programskega sveta, ki se je je poslužil Grah Whatmough pri razrešitvi direktorice TV Slovenije Natalije Gorščak, velja tudi v primeru imenovanja direktorja TV Slovenija. »Kadar programski svet ne sprejme odločitve v zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja radia oziroma direktorja televizije iz devete alineje prvega odstavka tega člena v roku 15 dni po prejetem predlogu, lahko generalni direktor dokončno odloči brez soglasja programskega sveta,« določa zakon o RTV Slovenija.

