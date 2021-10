Gripa to sezono neizpodbitno bo

Lani v Sloveniji ni bilo laboratorijsko zabeleženega niti enega primera gripe. Zato njena letošnja sezona ostaja skrivnost. Je gripa morda izginila? Zagotovo ne, odgovarja stroka. Le potuhnila se je in cepljenje kot eno najmočnejših orožij proti njej se začenja že v ponedeljek, 18. oktobra. Priporočajo ga tudi skupaj s cepljenjem proti covidu-19, zlasti pa vsem ogroženim skupinam.

Gripa, za katero vsako leto zboli od pet do deset odstotkov ljudi, je vsako sezono skrivnostna, je na novinarski konferenci o gripi dejal specialist javnega zdravja dr. Zoran Simonovič, saj je težko napovedati, kako hitro se bo širila, s kakšno močjo, kateri virus bo sploh »napadel« … Lani smo bili priče prvega popolnega izostanka sezonskega pojava gripe, kar je bila najbrž posledica zaščitnih ukrepov, zlasti zaprtja šol in vrtcev, pa uporabe zaščitnih mask in razkuževanja rok; svoje je prispevalo tudi manj potovanj.

360.000 odmerkov cepiva proti gripi je naročila Slovenija, zadostuje za 18% populacije

Tačas, ko se letos pri nas nenavadno zgodaj, od poletja naprej, srečujemo s številnimi drugimi povzročitelji respiratornih okužb, iz Evrope že prihajajo vesti tudi o pojavu gripe. Na Hrvaškem so potrdili že več kot sto primerov. »Ker je lani gripa izostala, je delež oseb, dovzetnih za okužbe, letos še večji. Ko se bo pojavil prvi vnos, lahko pričakujemo hitro širjenje,« napoveduje Simonovič. Tudi infektologinja dr. Daša Stupica ne bo presenečena, če bi bila obolevnost za gripo letos višja kot prejšnja leta. V preteklosti so na UKC za čas gripe odprli poseben oddelek s približno 40 posteljami. Kako bo zanje poskrbljeno letos, dodaja, je stvar zdravstvene politike. Izkušnje po njenem kažejo, da se gripa in covid-19 v marsičem prepletata in da lahko na začetku le s testiranjem ločijo, ali gre za bolnika s covidom, gripo ali celo z dvojno okužbo.

Tudi letos brezplačno za vse

V večini cepilnih centrov bodo proti gripi začeli cepiti 18. oktobra. Cepljenje je tudi letos brezplačno za vse osebe z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Izvajajo ga načeloma vsi zdravniki, tudi ambulante NIJZ, prav tako ga bodo organizirali v domovih za starejše. Lani je država zagotovila 270.000 odmerkov proti gripi, letos 360.000, kar zadošča za 18 odstotkov populacije. Cepljenje priporočajo vsem, ki imajo več možnosti za težji potek bolezni: to so starejši, nosečnice, otroci do drugega leta, bolniki s pridruženimi boleznimi. Med starejšimi od 65 let ima več sočasnih bolezenskih stanj tri četrtine populacije. Kar 40 odstotkov starejših od 80 let je krhkega zdravja in lahko zaradi gripe resno zboli, konča v bolnišnici ali celo umre. Specialist interne medicine dr. Gregor Veninšek poudarja: »Če bi se v Sloveniji cepili vsi, bi eden imel tudi hude stranske učinke. Tveganje je torej majhno. Učinkovitost cepiv pa visoka.« Cepivo proti gripi pred razvojem resnejše bolezni zaščiti v 30 do 40 odstotkih.

Cepljenje proti gripi lani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In kako smo pripravljeni na morebitne sočasne okužbe s covidom-19 in gripo?

Tovrstnih podatkov, pravi dr. Stupica, je zelo malo, prav tako je malo primerov sočasnih okužb, zato težko rečemo oziroma lahko po njenem le sklepamo, kaj bi pomenila infekcija. A kot dodaja, so respiratorni virusi med seboj v interferenci. Praviloma se ne pojavljajo sočasno, ampak si njihovi vrhovi sledijo.

V izogib zapletom med nosečnostjo

V sezoni 2014/15 je bilo pri nas po podatkih ginekologa in porodničarja dr. Mihe Lučovnika cepljenih manj kot sto nosečnic, v sezoni 2019/20 pa več kot 700. Hudih zapletov gripe je lahko pri nosečnicah od tri- do 18-krat več kot pri enako starih nenosečih ženskah. Za to, da bi zavarovale sebe in plod, dr. Lučovnik priporoča cepljenje vsem nosečnicam, ne glede na trajanje nosečnosti, saj se po cepljenju naredijo protitelesa, ki gredo v posteljico in ščitijo otroka tudi po rojstvu. Po njegovem je sočasno cepljenje proti covidu in gripi priporočljivo tudi za bodoče mame. Tem stroka sicer svetuje tri cepjenja: proti covidu, gripi in proti oslovskemu kašlju. Slednjega priporočajo v drugi polovici nosečnosti.

Cepiti otroke proti gripi ali ne?

V tem času so polne tudi pediatrične klinike, saj je, kot pravi pediater dr. Denis Baš, sezona respiratornih virusov aktivna že od avgusta. Potrjenega primera gripe pri otrocih za zdaj pri nas še ni, so le posamični sumi. Tudi Baš meni, da je »smiselno biti korak pred virusom in otroke cepiti proti gripi«.

V cepilnih centrih se v ponedeljek začenja cepljenje proti gripi. Sočasno cepljenje proti gripi in covidu stroka priporoča. V Evropi je gripa že na pohodu, na Hrvaškem so odkrili sto primerov.

V 2019/20 je bilo cepljenih 367 otrok do drugega leta starosti, sezono prej pa polovico manj. Lani so po nekaterih ocenah cepili veliko več otrok, natančnih številk še ni. A kljub temu gre le za nekaj odstotkov otrok, medtem ko je cilj precepljena celotna populacija. Precepljenost otrok je v nekaterih državah tudi 30- in celo 50-odstotna, a pri nas na tem področju precej zaostajamo. Tudi pediatri začnejo otroke proti gripi cepiti prihodnji teden.