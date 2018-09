Guvernerski kandidat Primož Dolenc ostal pred vrati LMŠ

960

Poučeni in nepoučeni vlagatelji

Zakonodaja, med drugim zakon o trgu finančnih instrumentov, govori o delitvi vlagateljev na poučene in nepoučene. Nepoučeni vlagatelji so neprofesionalni investitorji, včasih se jih je poimenovali tudi "mali vlagatelji".

Dejansko pa so lahko tudi mali vlagatelji zelo dobro poučeni o potencialnih tveganjih svojih naložbenih odločitev. Vprašanje torej je, kako bi delitev vlagateljev pri morebitnih odločitvah o zunajsodnih poravnavah, sploh izvedli.

Po včerajšnji javni predstavitvi v predsedniški palači bi se moral Primož Dolenc odpraviti v parlament in se še enkrat srečati s poslansko skupino LMŠ. A bo na ta pogovor, ki bi morda lahko pomagal, da ga za guvernerja podprejo tudi poslanci stranke Marjana Šarca, moral še malo počakati.Dolenc za imenovanje na funkcijo guvernerja za zdaj nima potrebnih 46 glasov poslancev. Da ga ne podpirajo, so povedali v SDS, Levici in Sab, medtem ko se bo NSi o tem izrekla na seji državnega zbora. Tako lahko računa na podporo SD, SMC, Desusa in SNS, ki imajo skupaj 29 glasov. Kako bo v »očitni kuhinji«, ki so jo pri tem pomembnem kadrovanju zaznali tudi v SMC, odločilo 13 poslancev največje vladne stranke, ni znano. V LMŠ, kjer so v preteklih dneh prednost dajali Marku Bošnjaku, bodo pred odločitvijo o podpori Dolencu, poskušali dognati, kaj velja od očitkov iz anonimnih pisem, ki so jih prejeli na njegov račun.Dolenc je na javni predstavitvi pri Pahorju odgovarjal na vrsto vprašanj. Morda najzanimivejši je bil del, povezan z imetniki kvalificiranih obveznosti v podržavljenih bankah. Znesek, ki so ga vlagatelji izgubili z izbrisom ob sanaciji bank, znaša okoli 960 milijonov evrov. Dolenc je poudaril, da je treba počakati na zakon, ki ga mora državni zbor sprejeti po odločitvi ustavnega sodišča. To je namreč naložilo, da bi bilo treba do sredine maja lani zakonodajo uskladiti tako, da bodo izbrisani imetniki upravičeni do učinkovitega sodnega varstva. Vse do danes se to ni zgodilo. »Ko bo zakon sprejet, se zavezujem, da bo Banka Slovenije v sodnih postopkih, ki jih je mogoče pričakovati, polno sodelovala. Zadevo je mogoče reševati po običajni poti, vsak spor pa rešiti tudi predčasno, z dogovorom. Pričakovati je dialog med strankami, dogovor, ki bi razbremenil sodni sistem ... Treba pa je spoštovati tudi določila zakonodaje o obravnavi in varovanju glede poučenih in nepoučenih vlagateljev,« je povedal o razlaščencih.Banke v Sloveniji so po njegovi oceni v dobri kondiciji, v sistemu ni velikih tveganj. Tudi dejstvo, da pet mesecev nimamo guvernerja, ni usodno. Vršilec dolžnosti ima doma vsa guvernerska pooblastila, v svetu guvernerjev Evropske centralne banke pa sicer ne more glasovati, a glasovanja so redka. Dejstvo, da guvernerja še nimamo, po njegovem mnenju najbolj škoduje ugledu države.